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Темнокожий ангел и костюмы эльфов: Мадонна показала, как украсила елку с бойфрендом и детьми

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
7 декабря, 15:34
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Уже вскоре наступят зимние праздники, поэтому селебретис не теряют времени и активно готовятся. Конечно же, самый первый этап – украшение дома, чем и занялась Мадонна
Мадонна вместе с молодым любовником и детьми готовятся к новогодним праздникам.
Мадонна вместе с молодым любовником и детьми готовятся к новогодним праздникам. / Фото: instagram.com/madonna

63-летняя певица, которая не стесняется откровенных фотосессий, вместе с детьми и молодым бойфрендом начали подготовку к праздникам. Они уже украсили свой дом к Рождеству, чем Мадонна поделилась с поклонниками.

Большую красивую елку звезда поставила в углу у камина одной из комнат дома. Ее украшала вся семья: младшие дети – 16-летние Дэвид Банда и Мерси Джеймс, а также девятилетние двойняшки Стелла и Эстер и 27-летний любовник-танцовщик – Ахламалик Уильямс.

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Кстати, все оделись в забавные костюмы рождественских эльфов, что придало большей атмосферности их видео. А еще в кадре можно заметить французского бульдога по кличке Ольга.

Мадонна вместе с семьей.
Мадонна вместе с семьей. / Фото: instagram.com/madonna

Следует добавить, что певица решила готовиться к Новому году именно в последнюю ночь еврейского праздника Ханука.

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Вот в чем дело. Иисус был евреем, и украшение дерева – это языческий ритуал, а действительно ли кто знает, когда родился Иисус?! Жизнь – это загадка. Примем все верования и ритуалы, если они делают нас счастливыми, и мы больше сосредоточены на том, чтобы отдавать, а не получать! – написала Мадонна, назвав себя "неуклюжим эльфом".

Конечно же елка выглядит блестяще – ее украсили изумрудными шариками, игрушками в форме нот. Также добавили искусственный снег, яркие гирлянды и другие украшения.

Отметим, что Мадонна еще решила украсить елку сверху темнокожим ангелом.

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Теперь в доме суперстарс сияют праздничные огни и царит уютная праздничная атмосфера. А если вы еще не знаете, как и в чем встречать 2022 год – мы вам поможем.

Кратко о личной жизни поп-дивы

Мадонна дважды была замужем: за актером Шоном Пенном и режиссером Гаем Ричи. У звезды есть двое биологических и четверо приемных детей из Малави. Интересно, что сама личная жизнь артистки часто становилась материалом для треков.

Известно, что до первого брака певица была сексозависима и иногда встречалась параллельно с тремя парнями. Любовники у нее были латиноамериканцы и чернокожие, хотя она была обручена с мужчинами англосаксонского типажа.

Мадонну часто критиковали за постоянное наличие у нее бойфрендов, как правило, младше ее. Последний не исключение – танцор младше певицы на 36 лет.

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Анастасия Рогожинская
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