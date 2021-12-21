Чим таємно займається 21-річний син Мадонни у Лондоні

Нещодавно поп-діва вперше показала свого сина від відомого режисера Гая Річі у соцмережі. Тоді ж у фоловерів виникла велика зацікавленість до такого молодого серцеїда, про якого майже нічого не відомо.
Старший син зірки Рокко Джон тривалий час мешкає у Лондоні. І, здається, хлопець там не гає часу.
Як з'ясувалося, парубок має талант художника! Ба більше, він пише картини, які мають успіх, і продаються за тисячі доларів.
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Юний митець уже уклав співпрацю з відомою галереєю в Лондоні, а вартість картин, представлених на сайті Artsy, досягає 31 тисячі доларів, про це повідомляє Page Six.
Однак про таку діяльність сина Мадонни практично ніхто не знав, адже він створював свої полотна під псевдонімом Rhed.
Rhed — молодий художник-початківець з нетрадиційним і різноманітним культурним бекграундом. Його дитинство пройшло між Нью-Йорком та Лондоном, що вплинуло на його нестандартний та еклектичний стиль, – йдеться у профілі Рокко на сайті галереї сучасного мистецтва Тані Бакстер.
Зараз хлопець навчається у Лондонському університеті мистецтв. Вже у 2018 році відбувся дебютний показ його картин у галереї. Критики, які навіть не підозрювали, хто криється за цим псевдонімом, високо оцінили творчість. Про полотна писали, що у них відбилося "поєднання імпресіонізму та енергії вуличного мистецтва".
До речі, одну з останніх виставок Рокко, що відбулася цього літа, відвідали його батьки — 63-річна Мадонна та 53-річний Гай Річі, з яким співачка розлучилася у 2008 році.
Нагадаємо, що Рокко після розлучення батьків жив з мамою, однак у них були дуже погані стосунки. Тож у 2016 році хлопець втік до батька в Лондон, який у 2015 роцы одружився з моделлю Джекі Ейнслі. У пари є троє дітей.
Юнак почав зближуватися з новою родиною Річі і не задумувався повертатись до Мадонни. Втім, останнім часом стосунки Рокко з мамою почали нарешті покращуватися, і тепер він іноді може приїжджати до неї в гості.
Раніше Мадонна показала, як прикрасила ялинку з бойфрендом та дітьми.