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Чим таємно займається 21-річний син Мадонни у Лондоні

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
21 грудня, 10:42
В закладинки
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Рокко Річі не пішов стопами зіркової мами, але він завзято продовжує шукати себе у творчих сферах
Рокко Річі став художником та продає картини за десятки тисяч доларів.
Рокко Річі став художником та продає картини за десятки тисяч доларів. / Фото: instagram.com/madonna

Нещодавно поп-діва вперше показала свого сина від відомого режисера Гая Річі у соцмережі. Тоді ж у фоловерів виникла велика зацікавленість до такого молодого серцеїда, про якого майже нічого не відомо.

Старший син зірки Рокко Джон тривалий час мешкає у Лондоні. І, здається, хлопець там не гає часу.

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Як з'ясувалося, парубок має талант художника! Ба більше, він пише картини, які мають успіх, і продаються за тисячі доларів.

Рокко Річі пише картини.
Рокко Річі пише картини. / Фото: jerrodblandino

Юний митець уже уклав співпрацю з відомою галереєю в Лондоні, а вартість картин, представлених на сайті Artsy, досягає 31 тисячі доларів, про це повідомляє Page Six.

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Одне з полотен Rhed.
Одне з полотен Rhed. / Фото: Artsy

Однак про таку діяльність сина Мадонни практично ніхто не знав, адже він створював свої полотна під псевдонімом Rhed.

Rhed — молодий художник-початківець з нетрадиційним і різноманітним культурним бекграундом. Його дитинство пройшло між Нью-Йорком та Лондоном, що вплинуло на його нестандартний та еклектичний стиль, – йдеться у профілі Рокко на сайті галереї сучасного мистецтва Тані Бакстер.

Зараз хлопець навчається у Лондонському університеті мистецтв. Вже у 2018 році відбувся дебютний показ його картин у галереї. Критики, які навіть не підозрювали, хто криється за цим псевдонімом, високо оцінили творчість. Про полотна писали, що у них відбилося "поєднання імпресіонізму та енергії вуличного мистецтва".

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До речі, одну з останніх виставок Рокко, що відбулася цього літа, відвідали його батьки — 63-річна Мадонна та 53-річний Гай Річі, з яким співачка розлучилася у 2008 році.

Мадонна та Гай Річі розлучилися у 2008 році
Мадонна та Гай Річі розлучилися у 2008 році / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Рокко після розлучення батьків жив з мамою, однак у них були дуже погані стосунки. Тож у 2016 році хлопець втік до батька в Лондон, який у 2015 роцы одружився з моделлю Джекі Ейнслі. У пари є троє дітей.

Юнак почав зближуватися з новою родиною Річі і не задумувався повертатись до Мадонни. Втім, останнім часом стосунки Рокко з мамою почали нарешті покращуватися, і тепер він іноді може приїжджати до неї в гості.

Раніше Мадонна показала, як прикрасила ялинку з бойфрендом та дітьми.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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