Цветы у ног и крылья феи: мама Наташи Королевой снова удивила образом

Недавно Людмила Порывай отметила 76-й день рождения и показала в соцсетях кадры яркого празднования

Мама Наташи Королевой отметила день рождения / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Уж кто и умеет получать удовольствие от жизни, так это мама Наташи Королевой. На днях ей исполнилось 76 лет. И в Сеть, как обычно, попали кадры яркого празднования.

На своей странице в Инстаграм Людмила Порывай опубликовала видео в необычном образе. В розовом платье, с короной на голове именинница поднимает бокал вина в честь праздника. Больше всего поклонников звезды обрадовали крылья, как у феи.

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В честь личного праздника Людмила Порывай также показала видео поздравлений и ярких мероприятий, встреч с родными и друзьями, которые она осуществила за прошедший год. Многие отмечают, что мама Наташи Королевой живет свою лучшую жизнь.

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Напомним, Людмила Порывай сейчас живет в США. Она замужем во второй раз, ее избранника зовут Игорь, он эмигрировал в США более сорока лет назад. Известно, что он один из первых открыл в Майами русский ресторан.

Мама Королевой с мужем / Фото: instagram.com/mama_luda_star

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