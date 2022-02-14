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Цветы у ног и крылья феи: мама Наташи Королевой снова удивила образом

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 20:15
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Недавно Людмила Порывай отметила 76-й день рождения и показала в соцсетях кадры яркого празднования
Мама Наташи Королевой отметила день рождения
Мама Наташи Королевой отметила день рождения / Фото: instagram.com/mama_luda_star

Уж кто и умеет получать удовольствие от жизни, так это мама Наташи Королевой. На днях ей исполнилось 76 лет. И в Сеть, как обычно, попали кадры яркого празднования.

На своей странице в Инстаграм Людмила Порывай опубликовала видео в необычном образе. В розовом платье, с короной на голове именинница поднимает бокал вина в честь праздника. Больше всего поклонников звезды обрадовали крылья, как у феи.

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В честь личного праздника Людмила Порывай также показала видео поздравлений и ярких мероприятий, встреч с родными и друзьями, которые она осуществила за прошедший год. Многие отмечают, что мама Наташи Королевой живет свою лучшую жизнь.

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Напомним, Людмила Порывай сейчас живет в США. Она замужем во второй раз, ее избранника зовут Игорь, он эмигрировал в США более сорока лет назад. Известно, что он один из первых открыл в Майами русский ресторан.

Мама Королевой с мужем
Мама Королевой с мужем / Фото: instagram.com/mama_luda_star

К слову, сегодня обсуждают новости о новой любимой Андрея Задворного.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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