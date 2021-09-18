Детям Пугачевой и Галкина сегодня – 8 лет и они сами поздравляют друг друга (видео)

Сегодня звездные близнецы отмечают день рождения. Максим Галкин втайне от детей снял на видео, как они поздравляют друг друга с восьмилетием

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют день рождения / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Ролик супруг Аллы Пугачевой, которую обвиняют в испорченной карьере многих артистов, опубликовал в своем Instagram-профиле с разрешения сына Гарри.

В начале видео Галкин отметил, что дети иногда стесняются камеры, потому решил спрятать телефон и снимать так, чтобы близнецы ничего не заподозрили.

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Лиза и Гарри поздравили со своим днем рождения родителей, прочитав для них стих. Также Гарри сделал для сестры постер с надписью "сестренка, с днем рождения нас", а она вручила брату бумажный домик и открытку.

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Аллу Борисовну слышно за кадром – Примадонна сказала, что получила подарки от детей раньше, чем супруг. Она также пообещала Лизе и Гарри отправиться за подарками всей семьей.

В этом году Гарри и Лиза пошли во второй класс. Дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой учатся в частной гимназии, стоимость обучения в ней – около трех миллионов рублей в год (1 090 065 гривень).

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Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева стали родителями 18 сентября 2013 года. Двойню для звезд вынашивала суррогатная мать. Сейчас семейство живет в собственном поместье в деревне недалеко от Москвы.

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