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Дилара хочет нажиться на Моргенштерне после развода? Девушка отреагировала на обвинение

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 апреля, 20:55
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Уже несколько дней по Сети ходят слухи, будто блогерша и рэпер начали делить имущество
Дилара резко высказалась о разделе имущества с Моргенштерном
Дилара резко высказалась о разделе имущества с Моргенштерном / Фото: Instagram

Недавно Дилара Зинатуллина сказала фанам, что они с Алишером Моргенштерном расстаются через семь месяцев после роскошной свадьбы. Девушка отметила, что они якобы "не сошлись характерами" и в отношениях появилась трещина.

Почти сразу после этой новости в Сети появились слухи, что на экс-возлюбленных ждет борьба за имущество. Дилара не смогла пройти мимо таких сплетен и уже отреагировала на это Instastories.

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Девушка заявила, что не нуждается в деньгах Моргерштерна, ведь она сама отлично зарабатывает.

Скриншот Instagram

Смешно, что вы все еще думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хоть могла бы. Просто потому, что это не было целью и я сама зарабатываю достаточно, – объяснила Дилара.

Отметим, что пара знакома очень много лет. Моргенштерн познакомился с будущей женой еще до того, как стал известен, они также расставались из-за измен и других нетерпимых выходок рэпера.

/ Фото: instagram.com/influesii

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В конце прошлого года Моргенштерн и Дилара переехали в Дубай. Произошло это из-за того, что в Москве против рэпера возбудили уголовное дело по пропаганде наркотиков.

На днях в Сети появилась информация, что Моргенштерн хочет получить израильское гражданство.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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