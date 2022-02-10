Диму Билана экстренно госпитализировали

По информации Telegram-канала Mash, у певца несколько дней болело горло и заложило нос, температура держалась около 37,5. Экспресс-тест на COVID-19 был негативным, но ПЦР оказался положительным.
Сейчас Дима Билан находится в одной из московских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. КТ не выявила поражения лёгких, дыхательной недостаточности нет. Лечение осложняется ларинготрахеитом.
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Напомним, недавно Дима Билан оказался в центре скандала. В Сети активно обсуждали его концерт в нетрезвом виде на одном из корпоратив. Артист спустя время признался, что у него есть проблемы с алкоголем. Он обращался к врачу. Диме Билану диагностировали третью стадию алкоголизма
Ранее мы рассказывали, что Светлане Лободе из-за проблем со здоровьем пришлось отменить концерт.