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Диму Билана экстренно госпитализировали

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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10 февраля, 11:55
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У популярного российского певца диагностировали COVID-19
Диму Билан госпитализировали в одну из московских клиник
Диму Билан госпитализировали в одну из московских клиник / Фото: Скриншот из YouTube

По информации Telegram-канала Mash, у певца несколько дней болело горло и заложило нос, температура держалась около 37,5. Экспресс-тест на COVID-19 был негативным, но ПЦР оказался положительным.

Сейчас Дима Билан находится в одной из московских клиник. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

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Врачи диагностировали коронавирусную инфекцию. КТ не выявила поражения лёгких, дыхательной недостаточности нет. Лечение осложняется ларинготрахеитом.

Дима Билан
Дима Билан / Фото: instagram.com/bilanofficial

Напомним, недавно Дима Билан оказался в центре скандала. В Сети активно обсуждали его концерт в нетрезвом виде на одном из корпоратив. Артист спустя время признался, что у него есть проблемы с алкоголем. Он обращался к врачу. Диме Билану диагностировали третью стадию алкоголизма

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Ранее мы рассказывали, что Светлане Лободе из-за проблем со здоровьем пришлось отменить концерт.

Элина Пелешенко
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