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Діму Білана екстрено госпіталізували

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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10 лютого, 11:55
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У популярного російського співака діагностували COVID-19
Діму Білан госпіталізували до однієї з московських клінік
Діму Білан госпіталізували до однієї з московських клінік / Фото: Скріншот з YouTube

За інформацією Telegram-каналу Mash, у співака кілька днів хворіло горло і заклало носа, температура трималася близько 37,5. Експрес-тест на COVID-19 був негативним, але ПЛР виявився позитивним.

Зараз Діма Білан знаходиться в одній із московських клінік. Його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

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Лікарі діагностували коронавірусну інфекцію. КТ не виявила ураження легень, дихальної недостатності немає. Лікування ускладнюється ларинготрахеїтом.

Діма Білан
Діма Білан / Фото: instagram.com/bilanofficial

Нагадаємо, нещодавно Діма Білан опинився у центрі скандалу. У Мережі активно обговорювали його концерт у нетверезому стані на одному з корпоратив. Артист згодом зізнався, що у нього є проблеми з алкоголем . Він звертався до лікаря. Дімі Білану діагностували третю стадію алкоголізму

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Раніше ми розповідали, що Світлані Лободі через проблеми зі здоров'ям довелося скасувати концерт.

Еліна Пелешенко
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