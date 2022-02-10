Діму Білана екстрено госпіталізували

За інформацією Telegram-каналу Mash, у співака кілька днів хворіло горло і заклало носа, температура трималася близько 37,5. Експрес-тест на COVID-19 був негативним, але ПЛР виявився позитивним.
Зараз Діма Білан знаходиться в одній із московських клінік. Його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.
Лікарі діагностували коронавірусну інфекцію. КТ не виявила ураження легень, дихальної недостатності немає. Лікування ускладнюється ларинготрахеїтом.
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Нагадаємо, нещодавно Діма Білан опинився у центрі скандалу. У Мережі активно обговорювали його концерт у нетверезому стані на одному з корпоратив. Артист згодом зізнався, що у нього є проблеми з алкоголем . Він звертався до лікаря. Дімі Білану діагностували третю стадію алкоголізму
Раніше ми розповідали, що Світлані Лободі через проблеми зі здоров'ям довелося скасувати концерт.