Дочь Началовой до сих пор покупает подарки покойной маме и мечтает стать актрисой

После смерти Юлии Началовой внимание журналистов было приковано к дочери артистки Веры. Близкие певицы старались оградить дочь певицы от внимания прессы

Как сейчас выглядит дочь Юлии Началовой / Фото: Instagram

Несколько лет Вера Алдонина избегала общения с журналистами, но в последнее время девушка все чаще принимает участие в российских передачах и начала вести Instagram. Рассказываем, чем сейчас занимается единственная дочь Юлии Началовой.

Вере было 13, когда умерла мама. О смерти мамы она узнала последней. Ей рассказал папа Евгений Алдонин в аэропорту, когда девочка вернулась с отдыха с одноклассниками.

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Если бы мне сказали, что такое может случиться, я бы вряд ли поверила. Когда были похороны, мне было очень больно. Но я не плакала, старалась держаться, – рассказала Вера.

Вера Алдонина / Фото: Instagram

По словам близких певицы, ее дочь до сих в поездках покупает маме подарки, которые позже оставляет на могиле.

После смерти мамы Вера живет с родителями Юлии Началовой. Такое решение она приняла сама. Ее отец Евгений Алдонин не раз звал дочку к себе, но она осталась рядом с бабушкой и дедушкой, чтобы поддерживать их.

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Сейчас Вере 15 лет. Она хочет быть актрисой. Девочка несколько раз принимала участие в российских передачах и исполняла главный хит мамы "Герой не моего романа".

Звездный друзья Юлии Началовой и все поклонники отмечают, что Вера очень похожа на свою маму. Сама девочка уже устала от сравнений с мамой.

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Хочу, так сказать, напомнить, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была

У себя в Instagram Вера Алдонина иногда публикует архивные видео с мамой.

Вера Алдонина уже принимает участие в мюзиклах. У себя в соцсетях девочка показывает некоторые выступления.

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