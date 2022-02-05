Дочь Юлии Началовой не хочет, чтобы ее сравнивали с мамой: "Мы, так или иначе, разные люди"

После смерти Юлии Началовой все внимание поклонников приковано к единственной дочери певицы – Вере. Девушка признается, что устала от постоянных сравнений с мамой

Дочка Юлии Началовой устала от сравнений с мамой / Фото: instagram.com/julianachalova, veraldonina

Любимая тысячами поклонников певица Юлия Началова могла бы отпраздновать свой 41 день рождения 31 января, но три года назад исполнительницы не стало.

Сейчас единственной дочери Началовой Вере Алдониной 15 лет. Девочка растет настоящей копией своей знаменитой мамы.

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Вера пошла по стопам родительницы и тоже занимается вокальным искусством. После того, как девушка исполнила хит Началовой "Герой не моего романа", стало понятно, что мама и дочь похожи не только внешне.

Однако, в интервью программы "Ты не поверишь!" Вера призналась, что устала от такого частого сравнения с Юлией Началовой.

Хочу, так сказать, напоминать, что мы, так или иначе, разные люди. Я ее очень люблю, очень уважаю, но бывает, что теряется граница между мной и мамой. И я хочу, чтобы она все-таки была, – поделилась 15-летняя дочь певицы.

Вера Алдонина и Юлия Началова

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Напомним, что Вера Алдонина родилась в браке певицы Юлии Началовой и футболиста Евгения Алдонина. Супруги были вместе пять.

Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца, вызванная воспалительным процессом.

Ранее взрослая дочь Юлии Началовой появилась на школьном концерте в коротком черном платье и на каблуках.