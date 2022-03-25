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Дочка онкохворої Анастасії Заворотнюк розповіла, що наразі із актрисою

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25 березня, 23:51
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Зірка "Моєї прекрасної няні" вже кілька років бореться з раком головного мозку
Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, у якому стані акторка
Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла, у якому стані акторка / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Довгий час сім'я Анастасії Заворотнюк не ділилася подробицями про те, де перебуває акторка та що з нею. Навіть сам факт хвороби близькі зірки заперечували.

Нагадаємо, що Анастасія Заворотнюк вже кілька років бореться з онкологічним захворюванням – у неї рак головного мозку, а у лютому стало відомо, що вона має паралізована права частина тіла.

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Дочка артистки лише згодом почала говорити з аудиторією про свою маму. В Instagram Ганна Заворотнюк розповіла, як зараз почувається зірка серіалу "Моя прекрасна няня".

Мама потихеньку ... Але самі розумієте, хвороба така дуже страшна, небезпечна. Але вона боєць у мене, я впевнена, що вона з усім у мене впорається, вона у мене справжня розумничка. Дякую, що ви питаєте, – відповіла передплатнику Ганна.

Ганна Заворотнюк розповіла про стан здоров'я зіркової мами / Фото: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

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Дочка актриси також зізналася фоловерам, що сама зверталася за допомогою до лікарів. У Анни цілий рік були панічні атаки на тлі стресу через хворобу матері.

Анна Заворотнюк боролася із панічними атаками / Фото: instagram.com/stories/anna_zavorotnyuk

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У 2019 році Анастасія Заворотнюк проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Наразі Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.

Раніше гример Заворотнюк згадала про перші симптоми хвороби актриси, на які не звертали уваги .

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