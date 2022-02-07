Дочь Заворотнюк возмущена критикой из-за отдыха на дорогих курортах: Мама хотела, чтобы я была счастлива

Дочь звезды "Моей прекрасной няни" Анна Заворотнюк отвечая на вопросы подписчиков, затронула тему комментариев под ее постами в Instagram

Анна Заворотнюк рассказала, какие вопросы в Сети ее раздражают / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк единственная из семьи актрисы, кто активно ведет соцсети. Дочь Заворотнюк регулярно отвечает на вопросы о маме, а также делится новостями из своей жизни. Она любит рассказывать о моде, косметике, публиковать фото с путешествий. На прошлой неделе девушка отдыхала в Дубае, а в конце прошлого времени наслаждалась отпуском на Мальдивах.

Теперь дочь актрисы призналась, что ее раздражают вопросы о здоровье мамы, а также критика под фото с отдыха.

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Это то, чего бы хотела моя мама, чтобы я была счастливой. Я год просидела дома и проплакала, но в какой-то момент собралась и поняла, что жизнь проходит мимо, нужно быть сильной, – ответила дочь актрисы в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Отвечая на вопросы, Заворотнюк все-таки не могла прокомментировать еще один вопрос о маме. Она объяснила, что это не ее решение не делиться подробностями о здоровье актрисы.

Скриншот: Instagram

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей.

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Ранее дочь Анастасии Заворотнюк вспоминала о совместных съемках в сериале с мамой.