Дочь Заворотнюк поругалась с отцом из-за того, что взяла фамилию мамы

Анна родилась в браке Анастасии Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. До 17 лет девушка была Стрюковой. Но в 2013 году решила сменить фамилию.

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о конфликте с отцом из-за смены фамилии / Фото: Instagram

Анна продолжает делиться новыми подробностями о своей жизни. Отвечая на очередные вопросы подписчиков, девушка рассказала, что отец был не в восторге, когда она взяла фамилию мамы.

Поругались сильно с отцом, не общались, но сейчас у нас хорошие отношения, – отметила Анна в InstaStories.

Скриншот: Instagram

К слову, Анастасия Заворотнюк, когда комментировала смену фамилию дочери, уверяла, что бывший супруг не против такого решения Анны.

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Друзья, коллеги, преподаватели в университете уже давно называют ее моей фамилией – Заворотнюк. Раньше приходилось объяснять, что настоящая у Ани – Стрюкова, которая досталась ей от папы. Никаких обид с его стороны не было, он понимает, что так будет проще, – говорила актриса.

Анастасия Заворотнюк с бывшим мужем и детьми / Фото: 7days.ru

Стоит отметить, в тот период дочь Анастасии Заворотнюк пыталась строиться карьеру на телевидении – снялась в сериале "Закрытая школа", была ведущей на музыкальном канале.

Дочь Анастасии Заворотнюк в сериале "Закрытая школа" / Фото: скриншот

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Карьера на ТВ не задалась. Девушка пробовала себя и в бизнесе, открыв магазин дизайнерской одежды. Однако через время объявила о закрытии бизнеса. Сейчас Анна развивает свой Instagram.

Напомним, в браке с Дмитрием Стрюковым у актрисы родился и сын Майкл. В отличии от сестры, он не любит в соцсетях рассказывать о своей жизни. Как известно, сын Заворотнюк решил оставить фамилию отца.

Ранее Анна Заворотнюк прокомментировала слитые в Сеть фото мамы.