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Дочка Заворотнюк посварилася з батьком через те, що взяла прізвище мами

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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8 лютого, 08:53
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Ганна народилася у шлюбі Анастасії Заворотнюк із бізнесменом Дмитром Стрюковим. До 17 років дівчина була Стрюкова. Але у 2013 році вирішила змінити прізвище.
Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про конфлікт із батьком через зміну прізвища
Дочка Анастасії Заворотнюк розповіла про конфлікт із батьком через зміну прізвища / Фото: Instagram

Анна продовжує ділитися новими подробицями про своє життя. Відповідаючи на чергові запитання підписників, дівчина розповіла, що батько не був у захваті, коли вона взяла прізвище мами.

Посварилися сильно з батьком, не спілкувалися, але зараз у нас гарні стосунки, – зауважила Ганна. InstaStories.

Скріншот: Instagram

До речі, Анастасія Заворотнюк, коли коментувала зміну прізвища дочки, запевняла, що колишній чоловік не проти такого рішення Анни.

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Друзі, колеги, викладачі в університеті вже давно називають її моїм прізвищем – Заворотнюк. Раніше доводилося пояснювати, що справжня у Ані – Стрюкова, яка дісталася їй від тата. Жодних образ з його боку не було, він розуміє, що так буде простіше, – говорила актриса.

Анастасія Заворотнюк із колишнім чоловіком та дітьми
Анастасія Заворотнюк із колишнім чоловіком та дітьми / Фото: 7days.ru

Варто зазначити, що в той період дочка Анастасії Заворотнюк намагалася будуватися кар'єру на телебаченні – знялася в серіалі "Закрита школа", була ведучою на музичному каналі.

Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Закрита школа"
Дочка Анастасії Заворотнюк у серіалі "Закрита школа" / Фото: скріншот

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Кар'єра на ТБ не вдалася. Дівчина пробувала себе та у бізнесі, відкривши магазин дизайнерського одягу. Проте згодом оголосила про закриття бізнесу. Нині Анна розвиває свій Instagram.

Нагадаємо, у шлюбі із Дмитром Стрюковим у акторки народився і син Майкл. На відміну від сестри, він не любить у соцмережах розповідати про своє життя. Як відомо, син Заворотнюк вирішив залишити прізвище батька.

Раніше Анна Заворотнюк прокоментувала злиті до Мережі фото мами .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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