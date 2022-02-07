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Дочка Заворотнюк обурена критикою через відпочинок на дорогих курортах: Мама хотіла, щоб я була щаслива

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 12:05
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Донька зірки "Моєї прекрасної няні" Анна Заворотнюк відповідаючи на запитання підписників, торкнулася теми коментарів під її постами в Instagram
Анна Заворотнюк розповіла, які питання у Мережі її дратують
Анна Заворотнюк розповіла, які питання у Мережі її дратують / Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк єдина із сім'ї акторки, хто активно веде соцмережі. Дочка Заворотнюк регулярно відповідає на запитання про маму , а також ділиться новинами зі свого життя. Вона любить розповідати про моду, косметику, публікувати фото з подорожей. Минулого тижня дівчина відпочивала у Дубаї , а наприкінці минулого часу насолоджувалася відпусткою на Мальдівах

Тепер донька актриси зізналася, що її дратують питання здоров'я мами, а також критика під фото з відпочинку.

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Це те, чого хотіла б моя мама, щоб я була щасливою. Я рік просиділа вдома і проплакала, але в якийсь момент зібралася і зрозуміла, що життя минає, треба бути сильним, – відповіла донька актриси в InstaStories.

Скріншот: Instagram

Відповідаючи на запитання, Заворотнюк таки не могла прокоментувати ще одне питання про маму. Вона пояснила, що це не її рішення не ділитися подробицями про здоров'я акторки.

Скріншот: Instagram

Що відомо про стан здоров'я Анастасії Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк уже третій рік бореться з онкологічним захворюванням – у актриси гліобластома . У 2019 році актриса проходила курс лікування у Німеччині. У німецькій клініці їй зробили трепанацію черепа, щоб дістатися пухлини. Після операції актриса повернулася до Росії та продовжила лікування. Відомо, що зараз Анастасія Заворотнюк перебуває у своєму заміському будинку та отримує необхідну допомогу від лікарів.

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Раніше донька Анастасії Заворотнюк згадувала про спільні зйомки у серіалі з мамою.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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