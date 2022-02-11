Дженнифер Энистон – 53! Цитаты звезды о том, почему не стала мамой, а также о любви и жизни

Сегодня, 11 февраля, одной из самых ярких и талантливых актрис Голливуда исполняется 53 года. Что Дженнифер Энистон говорила о своем несостоявшемся материнстве, об отношениях и любви – узнайте в нашем материале

Лучшие цитаты Дженнифер Энисто / Фото: Коллаж: Сегодня

За свою долгую карьеру актриса дала немало интересных интервью, в которых обсудила разные темы. Самой интимной всегда была и остается тема материнства. Много раз в прессе появлялись слухи о том, что Энистон беременна, однако каждый раз звезда "Друзей" это опровергала и просила не вмешиваться в ее личную жизнь.

О материнстве

Слухи о моей беременности и все эти разговоры, будто я предпочла развивать карьеру, а не рожать детей, раньше меня очень ранили. Но люди просто понятия не имеют, что происходит в моей жизни. Они ничего не знают обо мне с медицинской точки зрения. Не знают, могу ли я вообще иметь детей! Они вообще ничего не знают, и это для меня очень болезненно и неприятно, – говорила Энистон.

Дженнифер Энистон рассказала, почему не стала матерью / Фото: Getty Images

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Ранее в одном из интервью актриса признавалась, что ей хотелось бы стать матерью.

Я чувствую, что это (материнство – прим.) ждет меня в будущем, и в какой-то степени я близка к этому... или это что-то, чего мне очень хочется.

Во время интервью меня часто спрашивают о том, сколько я хочу детей и кого хочу – мальчика или девочку. Это что, как в "Макдоналдсе" – подъезжаешь на машине к окошку и озвучиваешь свой заказ?

О любви

После того, как вы полюбите себя, все встанет на свои места.

Лучший запах в мире — это запах того мужчины, которого ты любишь.

Цитаты Дженнифер Энистон о любви / Фото: Getty Images

Настоящая любовь дает тебе силы вынести все — даже ежедневное отражение себя в зеркале.

Чем больше вы умеете любить, тем больше у вас развита способность чувствовать боль.

О жизни

Не стройте железобетонные планы. Всегда предполагайте, что обстоятельства могут измениться.

Я думаю, что всегда наступает момент, когда вы должны повзрослеть и перебороть себя и...простить.

Цитаты Дженнифер Энистон о жизни / Фото: harpersbazaar.com

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Как только вы поймете, кто вы и что вам нравится в себе, я думаю, все встанет на свои места.

Очень советую: рассчитывайте только на себя. Но если предлагают помощь — принимайте.

В жизни нет сожалений, есть только уроки.

О красоте

Мы сами должны решать, что красиво, а что нет, когда дело касается нашего тела. Это только наше решение. Давайте же примем его ради тех девочек, которые равняются на нас. Чтобы быть полноценными личностями, нам не обязательно выходить замуж или рожать детей. Мы сами должны определять, что значит для нас фраза "и жили они долго и счастливо".

Цитаты Дженнифер Энистон о красоте / Фото: harpersbazaar.com

Мы все оцениваем женщин по определенным стандартам красоты — и это отвратительно. Девочки с детства впитывают то, что им навязывает общество. Расхожее мнение о том, что девушка не красива, если она не худая, что она не достойна внимания, если не выглядит как супермодель или актриса на обложке журналов, — это то, от чего мы все страдаем.

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