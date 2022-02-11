Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Норманді в Берліні Норманді в Берліні Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 💊 Допінговий скандал із РФ 📲 Смартфони для пенсіонерів
Поиск на segodnya.ua

Аферист з Tinder

У Сєрова дитина

Джей Ло та Бен❤

Кейт на ТВ

Правда про Нацвідбір

Зізнання Мурика
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дженніфер Еністон – 53! Цитати зірки про те, чому не стала мамою, а також про кохання та життя

Христина Полякова Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 лютого, 14:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні, 11 лютого, одній з найяскравіших та найталановитіших акторок Голлівуду виповнюється 53 роки. Що Дженніфер Еністон говорила про своє материнство, що не відбулося, про стосунки та кохання – дізнайтесь у нашому матеріалі
Найкращі цитати Дженніфер Еністон
Найкращі цитати Дженніфер Еністон / Фото: Колаж: Сьогодні

За свою довгу кар'єру акторка дала чимало цікавих інтерв'ю, у яких обговорила різні теми. Найінтимнішою завжди була і залишається тема материнства. Багато разів у пресі з'являлися чутки про те, що Еністон вагітна, проте щоразу зірка "Друзів" це спростовувала і просила не втручатися у її особисте життя.

Про материнство

Чутки про мою вагітність і всі ці розмови, ніби я віддала перевагу розвитку кар'єри, а не тому, що народжувати дітей, раніше мене дуже ранили. Але люди просто не мають уявлення, що відбувається в моєму житті. Вони нічого не знають про мене з медичної точки зору. Не знають, чи можу я взагалі мати дітей! Вони взагалі нічого не знають, і це для мене дуже болісно і неприємно, – казала Еністон.

Дженніфер Еністон розповіла, чому не стала матір'ю
Дженніфер Еністон розповіла, чому не стала матір'ю / Фото: Getty Images

Реклама

Раніше в одному з інтерв'ю акторка зізнавалася, що їй хотілося б стати матір'ю.

Я відчуваю, що це (материнство – прим.) чекає мене в майбутньому, і якоюсь мірою я близька до цього...або це щось, чого мені дуже хочеться.

Під час інтерв'ю мене часто запитують про те, скільки я хочу дітей та кого хочу – хлопчика чи дівчинку. Це що, як у "Макдоналдсі" – під'їжджаєш машиною до віконця і озвучуєш своє замовлення?

Про кохання

Після того, як ви полюбите себе, все стане на свої місця.

Найкращий запах у світі – це запах того чоловіка, якого ти любиш.

Цитати Дженніфер Еністон про кохання
Цитати Дженніфер Еністон про кохання / Фото: Getty Images

Справжнє кохання дає тобі сили винести все — навіть щоденне відображення себе у дзеркалі.

Що більше ви вмієте любити, тим більше у вас розвинена здатність відчувати біль.

Про життя

Не робіть залізобетонні плани. Завжди припускайте, що обставини можуть змінитися.

Я думаю, що завжди настає момент, коли ви повинні подорослішати і перебороти себе і пробачити.

Цитати Дженніфер Еністон про життя
Цитати Дженніфер Еністон про життя / Фото: harpersbazaar.com

Реклама

Як тільки ви зрозумієте, хто ви і що вам подобається в собі, я думаю, все стане на свої місця.

Дуже раджу: розраховуйте лише на себе. Але якщо пропонують допомогу – приймайте.

У житті немає жалю, є лише уроки.

Про красу

Ми самі маємо вирішувати, що красиво, а що ні, коли справа стосується нашого тіла. Це лише наше рішення. Давайте приймемо його заради тих дівчаток, які рівняються на нас. Щоб бути повноцінними особистостями, нам не обов'язково виходити заміж чи народжувати дітей. Ми самі маємо визначати, що означає для нас фраза "і жили вони довго та щасливо".

Цитати Дженніфер Еністон про красу
Цитати Дженніфер Еністон про красу / Фото: harpersbazaar.com

Ми всі оцінюємо жінок за певними стандартами краси і це огидно. Дівчатка змалку вбирають те, що їм нав'язує суспільство. Розхожа думка про те, що дівчина не гарна, якщо вона не худа, що вона не варта уваги, якщо не виглядає як супермодель або актриса на обкладинці журналів. Це те, від чого ми всі страждаємо.

Читайте також найкращі цитати актриси Джулії Робертс. Ми також робили добірку мудрих цитат Наталії Холоденко.

Христина Полякова
Христина Полякова Редактор Зірки Сьогодні

У журналістиці із 2016 року. Пишу про найактуальніші теми зі світу шоу-бізнесу та культури. Захоплююсь грою на барабанах та подорожами.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Rich stars
ТОП-5 найбагатших зірок світу
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стівен Спілберг Стівен Спілберг
$7.95 млрд
3
Каньє Вест Каньє Вест
$6.8 млрд
4
Опра Вінфрі Опра Вінфрі
$3.5 млрд
5
Ріанна Ріанна
$1.7 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
11 лютого. Томас Едісон. Рівно 175 років тому цього дня 1847 року з'явився на світ (фраза, наділена одразу багатьма сенсами!) один із найвидатніших винахідників за всю історію людства…
Історія дня - за хвилину
Нестандартна краса
Чи підтримуєте ікону бодіпозитиву – Ліззо?
Інші моделі plus size

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти