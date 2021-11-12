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Дженнифер Лопес призналась, как любит проводить зимние празднике

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
12 ноября, 07:48
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Изветсная певица и актриса Дженнифер Лопес приняла участие в рождественской рекламнай кампании бренда Coach
Для Дженнифер Лопес важно, чтобы в новогодние праздники вся семья собиралась вместе
Для Дженнифер Лопес важно, чтобы в новогодние праздники вся семья собиралась вместе / Фото: Instagram

Недавно Дженнифер Лопес в рамках рекламной компании повторила сцену из своего культового клипа спустя 19 лет, а теперь призналась, как любит проводить новогодние праздники.

В новом видео, том, как проявить заботу о близких в праздники, певица призналась для нее главное – проводить время вместе c cемьей. Об этом Дженнифер Лопес рассказала в новом видео опубликованном на Instagram-странице бренда сумок.

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К слову, скорее всего новогодние праздники Дженнифер Лопес отметит с детьми и Беном Аффлеком. Недавно пара вместе праздновала Хеллоуин в Лос-Анджелесе.

Как признаются инсайдеры, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали относится друг к другу еще более трепетно и на это повлияла вынужденная разлука из-за съемок в разных городах.

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Похоже, расстояние заставляет их еще больше ценить свои отношения, – рассказал инсайдер.

О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью Йорке
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью Йорке / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

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Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась. Бывший менеджер певицы Роб Шутер, который работал с ней с 2003 по 2005 год, причиной разрыва пары назвал алкогольную зависимость Бена Аффлека.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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