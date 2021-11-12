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Дженніфер Лопес зізналася, як любить проводити зимові свята

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
12 листопада, 07:48
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Відома співачка та актриса Дженніфер Лопес взяла участь у різдвяній рекламній кампанії бренду Coach
Для Дженніфер Лопес важливо, щоб у новорічні свята вся родина збиралася разом
Для Дженніфер Лопес важливо, щоб у новорічні свята вся родина збиралася разом / Фото: Instagram

Нещодавно Дженніфер Лопес у рамках рекламної компанії повторила сцену зі свого культового кліпу через 19 років , а тепер зізналася, як любить проводити новорічні свята.

У новому відео, про те, як проявити турботу про близьких у свята, співачка зізналася для неї головне – проводити час разом із сім'єю. Про це Дженніфер Лопес розповіла у новому відео опублікованому на Instagram-сторінці бренду сумок.

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Швидше за все, новорічні святі Дженніфер Лопес відзначить із дітьми та Беном Аффлеком. Нещодавно пара разом святкувала Геловін у Лос-Анджелесі.

Як зізнаються інсайдери, Дженніфер Лопес та Бен Аффлек стали ставиться друг до одного ще більш трепетно і на це вплинула вимушена розлука через зйомки у різних містах.

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Схоже, що відстань змушує їх ще більше цінувати свої відносини, – розповів інсайдер.

Про роман Бена Аффлека та Дженніфер Лопес

Перші чутки про возз'єднання Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком з'явилися цієї весни, коли "ексів" стали часто бачити разом на прогулянках, а після Бен і Джей Ло проводили удвох час на відпочинку. Пара підтвердила свої стосунки у день народження Дженніфер Лопес.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Нью Йорку
Дженніфер Лопес і Бен Аффлек в Нью Йорку / Фото: Getty Images

Цього року Дженніфер Лопес скасувала весілля. Вона розійшлася зі своїм коханим бейсболістом Алексом Родрігесом, з яким вирішила залишитися друзями.

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Лопес і Аффлек познайомилися на зйомках фільму на початку 2000-х, почали зустрічатися в липні 2002 року і побралися у листопаді. У вересні 2003-го за кілька днів до весілля пара розійшлася. Колишній менеджер співачки Роб Шутер, який працював із нею з 2003 по 2005 рік, причиною розриву пари назвав алкогольну залежність Бена Аффлека

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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