Джей Ло сняла с продажи пентхаус на Манхэттене: как выглядят апартаменты за 25 млн долларов

Пентхаус Дженнифер Лопес в Нью-Йорке с четырьмя спальнями, шестью ванными комнатами находится в элитном многоквартирном комплексе на Манхэттене

Дженнифер Лопес сняла с продажи квартиру в Нью-Йорке / Фото: instagram.com/jlo

Дженнифер Лопес, которая сейчас занята на съемках в новом фильмами, уже несколько лет не может продать свою квартиру в Нью-Йорке. Как пишет New York Post, голливудская звезда решила временно снять с продажи свой пентхаус.

Приобрела пентхаус актриса за 20 миллионов долларов. Продать недвижимость на Манхэттене Джей Ло решила поняв, что это не самое подходящее место для жизни.

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Впервые о продаже пентхауса Джей Ло задумалась в 2017 году за 26 миллионов долларов. Но покупателя не удалось найти

В 2019 году артистка хотела получить 25 миллионов долларов за апартаменты, но желающих по-прежнему не было.

Площадь пентхауса 603,8 квадратного метра. В апартаментах стеклянная крыша, четыре спальни, шесть ванных комнат, две гримерные, комната для персонала и четыре террасы площадью почти 300 квадратов.



Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке / Фото: NyPost

Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке / Фото: NyPost

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Пентхаус Джей Ло в Нью-Йорке / Фото: NyPost

Кроме этого пентхауса, у Дженнифер Лопес есть дом в Хэмптоне, приобретенный за 10 миллионов долларов, и недвижимость Bel Air в Лос-Анджелесе за 28 миллионов долларов.

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