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Смотрим первые кадры со съемок триллера Мать с Дженнифер Лопес. Актрису не узнать (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 октября, 07:49
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В начале года стриминговый сервис Netflix анонсировал начало работы над новым проектом вместе с Дженнифер Лопес
Стартовали съемки фильма "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли
Стартовали съемки фильма "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли / Фото: instagram.com/jenniferlopezlife

Теперь в Ванкувере стартовали съемки триллера "Мать". Дженнифер Лопес не только играет в главной роли, но и является сопродюсером картины. В Сеть попали первые кадры со съемочной площадки. Об этом пишет Daily Mail.

Джей Ло была замечена в непривычном для себя образе. По сюжету актриса является киллером. Она выходит из укрытия, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад, скрываясь от опасности.

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Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Режиссером картины стал Ники Каро, известная по ремейку "Мулан" Диснея. Сценарий пишет Миша Грин, известная по "Стране Лавкрафта".

Напомним, "Мать" станет первым фильмом в рамках творческого партнерства между Nuyorican Productions Дженнифер Лопес и Netflix. Премьера картины состоится в 2022 году.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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