Джей Ло зняла з продажу пентхаус на Манхеттені: як виглядають апартаменти за 25 млн доларів

Дженніфер Лопес, яка зараз зайнята на зйомках в новому фільмами, вже кілька років не може продати свою квартиру в Нью-Йорку. Як пише New York Post, голлівудська зірка вирішила тимчасово зняти з продажу свій пентхаус.
Придбала пентхаус актjhrf за 20 мільйонів доларів. Продати нерухомість на Манхеттені Джей Ло вирішила зрозумівши, що це не найкраще місце для життя.
Вперше про продаж пентхауса Джей Ло задумалася в 2017 році за 26 мільйонів доларів . Але покупця не вдалося знайти
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У 2019 артистка хотіла отримати 25 мільйонів доларів за апартаменти, але бажаючих як і раніше не було.
Площа пентхауса 603,8 квадратного метра. В апартаментах скляний дах, чотири спальні, шість ванних кімнат, дві гримерки, кімната для персоналу і чотири тераси площею майже 300 квадратів.
Крім цього пентхауса, у Дженніфер Лопес є будинок в Хемптоні, придбаний за 10 мільйонів доларів, і нерухомість Bel Air в Лос-Анджелесі за 28 мільйонів доларів.
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