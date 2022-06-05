Джонни Депп устроил "победную" вечеринку за $300 млн перед оглашением итогов суда с Эмбер Херд

В Сети появилась информация, что актер за несколько часов до озвучивания вердикта присяжных уже громко праздновал свою победу над бывшей женой

Джонни Депп праздновал свою победу над Эмбер Херд еще до вердикта - СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно закончился скандальный суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд по итогам которого актриса теперь должна выплатить 15 миллионов долларов экс-мужу. И хотя битва бывших уже закончилась, но новые факты этой истории продолжают вытекать.

Очевидно, Джонни Депп был уверен в своей победе. Ведь за несколько дней до озвучивания решения звезда "Пиратов Карибского моря" спокойно себе зажигал на концерте своего друга Джеффа Бека в Англии. Там тоже засветилась и супермодель Кейт Мосс.

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После окончания суда в западных СМИ распространилась информация, что Джонни Депп всего за несколько часов до вердикта устроил грандиозную вечеринку в честь своей победы в Лондоне.

Отмечается, что гуляние проходило в частном клубе Laylow в Ноттинг-Хилле. Актер собрал большую компанию, которая зажигала до 05:00 под "очень шумное техно". За такое мероприятие Депп якобы заплатил около 300 млн долларов.

Это была настоящая тусовка, и она не кончалась. Джонни еще не знал, что выиграл суд. Было потрачено очень много денег. Вино, коктейли, помещение было не из дешевых, но тогда подошло к концу противостояния Джонни с Эмбер – очевидно, он решил отметить как следует, – рассказал инсайдер.

Также инсайдер утвердил, что на вечеринке Джонни Деппа также была и Кейт Мосс, которая выступила в суде в его защиту.

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Впоследствии другой источник опроверг информацию о пышной тусовке Деппа. Инсайдер сказал, что место в заведении было забронировано, но впоследствии его отменили.

Место было забронировано на случай, если кто-то хотел что-то сделать, но был отменен. У нас есть электронные письма, подтверждающие, что это место было отменено, – сообщил один из источников.

Инсайдер объяснил, что Депп не был в суде во время озвучивания вердикта, поскольку он прилетел в Англию днями ранее "для выполнения служебных обязанностей". Так, актер провел свои выходные в День памяти на сцене на концертах Джеффа Бека.

Напомним, ранее Джонни Депп прокомментировал свой выигрыш в суде против Эмбер Херд.

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Кстати, недавно адвокат Эмбер Херд заявила, что актриса не сможет выплатить компенсацию Джонни Деппу, и вот почему.