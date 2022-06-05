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Джонні Депп влаштував "переможну" вечірку за $300 млн перед оголошенням підсумків суду з Ембер Герд

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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5 червня, 14:58
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У Мережі з'явилась інформація, нібито актор за декілька годин до озучення вердикту присяжних вже гучно святкував свою премогу над колишньою дружиною
Джонні Депп святкував свою перемогу над Ембер Герд ще до вердикту - ЗМІ
Джонні Депп святкував свою перемогу над Ембер Герд ще до вердикту - ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно закінчився скандальний суд між Джонні Деппом та Ембер Герд за підсумками якого, акторка тепер має виплатити 15 мільйонів доларів ексчоловіку. І хоч битва колишніх вже закінчилась, але нові факти цієї історії продовжують випливати.

Очевидно, Джонні Депп був впевнений у своїй перемозі. Адже за декілька днів до озвучення рішення зірка "Піратів Карибського моря" спокійно собі запалював на концерті свого друга Джеффа Бека в Англії. Там також засвітилась і супермодель Кейт Мосс.

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Після закінчення суду у західних ЗМІ поширилась інформація, нібито Джонні Депп всього за декілька годин до вердикту влаштував грандіозну вечірку на честь своєї перемоги у Лондоні.

Зазначається, що гуляння проходило в приватному клубі Laylow в Ноттінг-Гіллі. Актор зібрав велику компанію, яка запалювала до 05:00 під "дуже гучне техно". За такий захід Депп нібито заплатив близько 300 млн доларів.

Це була справжня тусовка, і вона не закінчувалася. Джонні тоді ще не знав, що виграв суд. Було витрачено дуже багато грошей. Вино, коктейлі, приміщення було не з дешевих, але тоді добігло кінця протистояння Джонні з Ембер – очевидно, він вирішив відзначити як слід, – розповів інсайдер.

Також інсайдер ствердив, що на вечірці Джонні Деппа також була і Кейт Мосс, яка виступала в суді на його захист.

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Згодом інше джерело спростувало інформацію про пишну тусовку Деппа. Інсайдер сказав, що місце у закладі було заброньовано, але згодом його скасували.

Місце було заброньовано на випадок, якщо хтось хотів щось зробити, але його було скасовано. У нас є електронні листи, які підтверджують, що це місце було скасовано, – повідомило одне з джерел.

Інсайдер пояснив, що Депп не був у суді під час озвучування вердикту, оскільки він прилетів до Англії днями раніше "для виконання службових обов'язків". Так, актор провів свої вихідні в День пам'яті на сцені на концертах Джеффа Бека.

Нагадаємо, раніше Джонні Депп прокоментував свій виграш у суді проти Ембер Герд.

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Нещодавно адвокатка Ембер Герд заявила, що акторка не зможе виплатити компенсацію Джонні Деппу, і ось чому.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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