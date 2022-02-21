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Эллиот Пейдж отмечает день рождения: как выглядит актер после смены пола?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 18:12
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В день рождения трансгендерного актера публикуем его фото и отслеживаем, как Эллиот Пейдж изменился за это время
Сегодня Эллиоту Пейджу исполняется 35
Сегодня Эллиоту Пейджу исполняется 35 / Фото: Getty Images, instagram.com/elliotpage

Сегодня день рождения не только у Дианы Зибровой, но и голливудского актера Эллиота Пейджа. Трансгендерному мужчине 21 февраля исполняется 35 лет. Предлагаем вам увидеть фото артиста в новом и таком долгожданном для него образе.

Когда-то вы знали актрису Эллен Пейдж, которая играла в "Джуно" и "Академия „Амбрелла". Но в декабре 2020-го года она сделала заявление, разделившее ее жизнь на до и после. Актриса совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила больше не называть его по имени Эллен. Также он призвал употреблять в отношении себя местоимения "он/они".

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Эллен Пейдж / скриншот видео

Как сейчас выглядит Эллиот Пейдж

Так мир поприветствовал Эллиота Пейджа, и с того момента поклонники начали следить за перевоплощение любимого артиста.

Но трансгендерный переход повлиял на личную жизни артиста. В январе 2021-го стало известно, что актер расстался со своей женой Эммой Портнер после трех лет брака.

Актер после трансгендерного перехода
Актер после трансгендерного перехода / Фото: instagram.com/elliotpage

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В марте 2021-го года Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной, который появился на обложке Time.

Эллиот Пейдж на обложке Time
Эллиот Пейдж на обложке Time / Фото: instagram.com/elliotpage

В интервью он признался, что решился на мастэктомию — операцию по удалению тканей молочной железы. Только после этой операции он наконец смог почувствовать себя комфортно в своем теле.

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Пейдж решился на мастэктомию
Пейдж решился на мастэктомию / Фото: instagram.com/elliotpage

На своей странице в инстаграм Эллиот Пейдж иногда делится сокровенным, в том числе показывает, как меняется его внешность на пути к настоящему себе.

Сейчас Пейдж пишет книгу
Сейчас Пейдж пишет книгу / Фото: instagram.com/elliotpage

Кстати, недавно стало известно, что канадский актер планирует выдать свои мемуары. Такую информацию публикует Deadline. Книга выйдет уже в 2023-м году и будет называться "Pageboy". Права на книгу принадлежат Flatiron Books. Актер получил 3 миллиона долларов за эту книгу.

Сейчас актер – один из самых известных трансгендерных мужчин
Сейчас актер – один из самых известных трансгендерных мужчин / Фото: instagram.com/elliotpage

Читатели из книги узнают многое из личной жизни актера: о трансгендерном переходе, харассменте и гомофобии.

Несмотря на хейт и абьюз, а также ежедневной угрозой насилия, по словам Пейджа, он делает все для того, чтобы "изменить этот мир к лучшему". В подтверждение этому, журнал Dazed провел оценку и установил, что Эллиот Пейдж является наиболее известным трансмужчиной и каминг-аут оказывает значительное влияние на положение трансгендерных людей.

Эллиот Пейдж отмечает день рождения
Эллиот Пейдж отмечает день рождения / Фото: instagram.com/elliotpage

Сегодня Эллиот Пейдж принимает поздравления от многомиллионной армии поклонников.

Также смотрите, как выглядит новая пассия Илона Маска.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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