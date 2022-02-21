Эллиот Пейдж отмечает день рождения: как выглядит актер после смены пола?

В день рождения трансгендерного актера публикуем его фото и отслеживаем, как Эллиот Пейдж изменился за это время

Сегодня Эллиоту Пейджу исполняется 35 / Фото: Getty Images, instagram.com/elliotpage

Сегодня день рождения не только у Дианы Зибровой, но и голливудского актера Эллиота Пейджа. Трансгендерному мужчине 21 февраля исполняется 35 лет. Предлагаем вам увидеть фото артиста в новом и таком долгожданном для него образе.

Когда-то вы знали актрису Эллен Пейдж, которая играла в "Джуно" и "Академия „Амбрелла". Но в декабре 2020-го года она сделала заявление, разделившее ее жизнь на до и после. Актриса совершила каминг-аут как трансгендерный мужчина и попросила больше не называть его по имени Эллен. Также он призвал употреблять в отношении себя местоимения "он/они".

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Эллен Пейдж / скриншот видео

Как сейчас выглядит Эллиот Пейдж

Так мир поприветствовал Эллиота Пейджа, и с того момента поклонники начали следить за перевоплощение любимого артиста.

Но трансгендерный переход повлиял на личную жизни артиста. В январе 2021-го стало известно, что актер расстался со своей женой Эммой Портнер после трех лет брака.

Актер после трансгендерного перехода / Фото: instagram.com/elliotpage

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В марте 2021-го года Эллиот Пейдж стал первым трансгендерным мужчиной, который появился на обложке Time.

Эллиот Пейдж на обложке Time / Фото: instagram.com/elliotpage

В интервью он признался, что решился на мастэктомию — операцию по удалению тканей молочной железы. Только после этой операции он наконец смог почувствовать себя комфортно в своем теле.

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Пейдж решился на мастэктомию / Фото: instagram.com/elliotpage

На своей странице в инстаграм Эллиот Пейдж иногда делится сокровенным, в том числе показывает, как меняется его внешность на пути к настоящему себе.

Сейчас Пейдж пишет книгу / Фото: instagram.com/elliotpage

Кстати, недавно стало известно, что канадский актер планирует выдать свои мемуары. Такую информацию публикует Deadline. Книга выйдет уже в 2023-м году и будет называться "Pageboy". Права на книгу принадлежат Flatiron Books. Актер получил 3 миллиона долларов за эту книгу.

Сейчас актер – один из самых известных трансгендерных мужчин / Фото: instagram.com/elliotpage

Читатели из книги узнают многое из личной жизни актера: о трансгендерном переходе, харассменте и гомофобии.

Несмотря на хейт и абьюз, а также ежедневной угрозой насилия, по словам Пейджа, он делает все для того, чтобы "изменить этот мир к лучшему". В подтверждение этому, журнал Dazed провел оценку и установил, что Эллиот Пейдж является наиболее известным трансмужчиной и каминг-аут оказывает значительное влияние на положение трансгендерных людей.

Эллиот Пейдж отмечает день рождения / Фото: instagram.com/elliotpage

Сегодня Эллиот Пейдж принимает поздравления от многомиллионной армии поклонников.

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