Меньшова показала редкие кадры Алентовой со взрослыми внуками: "Мама с продолжением своего рода"

Сегодня звезда фильма "Москва слезам не верит" отмечает 80-летие. Одной из первых актрису поздравила любимая дочь

Сегодня Вера Алентова отмечает 80-летие. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Юлия Меньшова посвятила Вере Алентовой, которая недавно рассказала о неудачной пластике лица, трогательный пост в соцсети. Также телеведущая поделилась снимками, на которых Вера Алентова со своими внуками – 25-летним Андреем и 18-летней Таисией.

Обожаю эти фотографии. Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода… Теперь она его голова, – написала Юлия.

Вера Алентова с внуком. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

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Вера Алентова с внучкой. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Меньшова подчеркнула, что увлекается своей мамой и даже "цифры вступают в спор с ее энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической целостностью характера".

Дочь известно режиссера напомнила, что Вера Алентова свой юбилей отметит на сцене, премьерой нового спектакля. По словам Меньшовой, в нем актриса предстанет искрящимся фейерверком.

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Зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с уважением ожидал выхода пожилой женщины, а тут вдруг такой блестящий фейерверк. Мамочка, с днем ​​твоего появления на свет! Искры подольше, а остальное я шепну тебе на ушко, – добавила Юлия Меньшова.

К теплым словам Юлии присоединились фолловеры, которые поздравили звезду с юбилеем и пожелали ей здоровья и счастливых дней.

Кратко о наследниках Веры Алентовой

Напомним, в 1969 году родилась актриса и телеведущая Юлия Меньшова в знаменитой московской семье. Отец Владимир Меньшов – известный режиссер, лауреат самой престижной премии "Оскар", а мать – талантливая актриса Вера Алентова.

Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова / Фото: instagram.com/juliavmenshova

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В 27 лет Юлия расписалась с актером Игорем Гординым. У пары родились двое детей – дочь Таисия и сын Андрей. У супругов было такое время, когда они четыре года жили отдельно, но не разводились (в свое время такой период пережили и родители Меньшовой).

Юлия Меньшова с семьей. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Старший наследник звездных родителей пошел по их стопам и посвятил себя сцене. Так, он играл на сцене Театрального центра "На Страстном".

А вот дочь Игоря и Юлии увлекается танцами, путешествиями и любит творческую деятельность.

Раньше мы показывали, как изменился единственный внук Софии Ротару.