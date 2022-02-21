Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Обострение в ООС 🚨 Эвакуация с Донбасса в Россию ⛔ Признание "ЛДНР" Россией 🎤 Кто поедет на Евровидение?
Поиск на segodnya.ua

Скандальный Нацотбор

Пэрис тогда и сейчас

Фриске беременна

Стужук опозорилась

Велика прогулянка

Роман Мендель
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Меньшова показала редкие кадры Алентовой со взрослыми внуками: "Мама с продолжением своего рода"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 февраля, 14:28
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сегодня звезда фильма "Москва слезам не верит" отмечает 80-летие. Одной из первых актрису поздравила любимая дочь
Сегодня Вера Алентова отмечает 80-летие.
Сегодня Вера Алентова отмечает 80-летие. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Юлия Меньшова посвятила Вере Алентовой, которая недавно рассказала о неудачной пластике лица, трогательный пост в соцсети. Также телеведущая поделилась снимками, на которых Вера Алентова со своими внуками – 25-летним Андреем и 18-летней Таисией.

Обожаю эти фотографии. Мама со взрослыми внуками, с продолжением своего рода… Теперь она его голова, – написала Юлия.

Вера Алентова с внуком.
Вера Алентова с внуком. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Реклама

Вера Алентова с внучкой.
Вера Алентова с внучкой. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Меньшова подчеркнула, что увлекается своей мамой и даже "цифры вступают в спор с ее энергией, дисциплиной, быстрой реакцией, собранностью и фантастической целостностью характера".

Дочь известно режиссера напомнила, что Вера Алентова свой юбилей отметит на сцене, премьерой нового спектакля. По словам Меньшовой, в нем актриса предстанет искрящимся фейерверком.

Реклама

Зритель первые 10 минут спектакля справляется с ошеломлением, потому что с уважением ожидал выхода пожилой женщины, а тут вдруг такой блестящий фейерверк. Мамочка, с днем ​​твоего появления на свет! Искры подольше, а остальное я шепну тебе на ушко, – добавила Юлия Меньшова.

К теплым словам Юлии присоединились фолловеры, которые поздравили звезду с юбилеем и пожелали ей здоровья и счастливых дней.

Кратко о наследниках Веры Алентовой

Напомним, в 1969 году родилась актриса и телеведущая Юлия Меньшова в знаменитой московской семье. Отец Владимир Меньшов – известный режиссер, лауреат самой престижной премии "Оскар", а мать – талантливая актриса Вера Алентова.

Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова
Вера Алентова, Владимир Меньшов и Юлия Меньшова / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Реклама

В 27 лет Юлия расписалась с актером Игорем Гординым. У пары родились двое детей – дочь Таисия и сын Андрей. У супругов было такое время, когда они четыре года жили отдельно, но не разводились (в свое время такой период пережили и родители Меньшовой).

Юлия Меньшова с семьей.
Юлия Меньшова с семьей. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Старший наследник звездных родителей пошел по их стопам и посвятил себя сцене. Так, он играл на сцене Театрального центра "На Страстном".

А вот дочь Игоря и Юлии увлекается танцами, путешествиями и любит творческую деятельность.

Раньше мы показывали, как изменился единственный внук Софии Ротару.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Rich stars
ТОП-5 самых богатых звезд мира
1
Джордж Лукас Джордж Лукас
$8.32 млрд
2
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$7.95 млрд
3
Канье Уэст Канье Уэст
$6.8 млрд
4
Опра Уинфри Опра Уинфри
$3.5 млрд
5
Рианна Рианна
$1.7 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сегодня
21 февраля. Эдвин Ленд. В этот день 75 лет назад основатель корпорации "Поляроид" продемонстрировал Американскому Оптическому обществу первый в мире мгновенный фотоаппарат…
История дня - за минуту
Sexy Тина
Как вам "звездный" наряд Тины?

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять