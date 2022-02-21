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Меньшова показала рідкісні кадри Алентової із дорослими онуками: "Мама із продовженням свого роду"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 лютого, 14:28
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Сьогодні зірка фільму "Москва сльозам не вірить" відзначає 80-річчя. Однією з перших акторку привітала відома донька
Сьогодні Віра Алентова святкує 80-річчя.
Сьогодні Віра Алентова святкує 80-річчя. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Юлія Меньшова присвятила Вірі Алентовій, яка нещодавно розповіла про невдалу пластику обличчя, зворушливий пост у соцмережі. Також телеведуча поділилася знімками, на яких Віра Алентова знята зі своїми онуками — 25-річним Андрієм та 18-річною Таїсією.

Обожнюю ці фотографії. Мама з дорослими онуками, з продовженням свого роду… Тепер вона його голова, – написала Юлія.

Віра Алентова з внуком.
Віра Алентова з внуком. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

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Віра Алентова з внучкою.
Віра Алентова з внучкою. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Меньшова наголосила, що захоплюється своєю мамою і навіть "цифри вступають у суперечку з її енергією, дисципліною, швидкою реакцією, зібраністю та фантастичною цілісністю характеру".

Донька відомо режисера нагадала, що Віра Алентова свій ювілей відзначить на сцені, прем'єрою нової вистави. За словами Меньшової, в ньому акторка постає феєрверком, що іскриться.

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Глядач перші 10 хвилин вистави справляється з приголомшенням, тому що з повагою очікував виходу жінки похилого віку, а тут раптом такий феєрверк, що блищить. Мамочко, з днем ​​твоєї появи на світ! Іскри якнайдовше, а решту я шепну тобі на вушко, — додала Юлія Меньшова.

До теплих слів Юлії приєдналися фоловери, які привітали зірку з ювілеєм та побажали їй здоров'я та щасливих днів.

Коротко про спадкоємців Віри Алентової

Нагадаємо, у 1969 році народилась акторка та телеведуча Юлія Меньшова у знаменитій московській родині. Батько Володимир Меньшов – відомий режисер, лауреат найпрестижнішої премії "Оскар", а мати – талановита акторка Віра Алентова.

Віра Алентова, Володимир Меньшов та Юлія Меньшова
Віра Алентова, Володимир Меньшов та Юлія Меньшова / Фото: instagram.com/juliavmenshova

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У 27 років Юлія розписалась з актором Ігорем Гордіним. У пари народилися двоє дітей – дочка Таїсія та син Андрій. У подружжя був такий час, коли вони чотири роки жили окремо, але не розлучалися (свого часу такий період пережили і батьки Меньшової).

Юлія Меньшова з сім'єю.
Юлія Меньшова з сім'єю. / Фото: instagram.com/juliavmenshova

Старший спадкоэмець зіркових батьків пішов їх стопами і присвятив себе сцені. Так, він грав на сцені Театрального центру "На Страсному".

А от донька Ігоря та Юлії захоплюється танцями, подорожами і любить творчу діяльність.

Раніше ми показували, як змінився єдиний онук Софії Ротару.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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