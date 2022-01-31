Рианна и A$AP Rocky ждут ребенка: узнайте, с кем еще ранее встречалась певица

Публикуем информацию о громких романах певицы, о которых в свое время говорили все

Вспоминаем самые громкие романы Рианны / Фото: Getty Images

Сегодня эффект бомбы произвела новость о том, что 33-летняя певица Рианна ждет ребенка от A$AP Rocky. Пока что неизвестно, планирует ли пара играть свадьбу. Но это также неплохой пово вспомнить и других мужчин, с кем состояла в отношениях барбадосская певица.

Самые громкие романы Рианны

Негус Сили

Этого парня источники называют первой большой любовью Рианны еще до того, как она стала мировой звездой. На родине артистки, в Барбадосе, Негус Сили был очень известным. Но 15-летняя Рири смогла добиться расположения парня и на несколько месяцев они стали неразлучны. Кто знает, как бы сложились отношения пары, если бы Рианна не уехала в США, подписав перспективный контракт.

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Рианна и Негус Сили / скриншот

Крис Браун

Отношения Рианны и Криса Брауна напоминали американские горки. Роман с рэпером артистка начала в 2008 году. Они проводили очень много времени вместе на тусовках в клубах и барах, вместе работали над музыкальным материалом. Но счастье закончилось в один момент, когда в 2009 году Рианна попала в больницу без сознания. Медики в девушке с окровавленным лицом узнали Рианну. А как выяснилось позже, ее ударил Крис Браун. Конечно же, о каких-либо отношениях далее не могло быть и речи. Как оказалось, позже звезда снова решит войти в ту же реку.

Рианна и Крис Браун / Фото: Getty Images

Дрейк

Чтобы забыться после неудачных отношений, Рианна снова уходит с головой в новый роман. Ее следующим избранником стал канадский рэпер Дрейк. Были красивые признания в любви, поцелуи на отдыхе и перед камерами папарацци. А затем Дрейк и Крис Браун подерутся за Рианну на вечеринке. Позже певица опять возвратится к Крису Брауну, разбив Дрейку сердце.

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Рианна и Дрейк / Фото: Getty Images

Хассан Джамиль

Период романтического и страстного затишья начался в жизни Рианны летом 2017 года, когда она начала встречаться с Хассаном Джамилем, харизматичным миллиардером, чья семья находится на 12-м месте в списке самых богатых семей в Саудовской Аравии.

Вместе влюбленные объездили огромное количество стран. Иногда фотографам удавалось запечатлеть их вместе. Многие также пророчили им красивую и роскошную свадьбу. Но уже через 2 года их отношения сошли на нет. Есть мнение, что помешали паре родители Джамиля. Якобы они были против, чтобы в их семью вошла мировая звезда, и хотели видеть в качестве невесты более скромную девушку.

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Рианна и Хассан Джамиль / скриншот

A$AP Rocky

Сейчас Рианна состоит в отношениях с рэпером A$AP Rocky, с которым им ранее приписывали роман, но их на самом деле связывали лишь дружеские отношения, они также вместе много работали. И только в 2020 году инсайдеры подтвердили, что пара вместе уже несколько месяцев. Помог повернуть отношения в новое русло карантин. И теперь Рианна и A$AP Rocky – неразлучны и, как стало известно сегодня, ждут общего ребенка.

Рианна и A$AP Rocky / Фото: Getty Images

Мы с нетерпением ждем новых подробностей о поле ребенка и, возможно, новостей о смене семейного статуса.

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