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Ко дню рождения Юлии Началовой: 3 главные личные драмы из жизни покойной певицы

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 января, 19:00
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До сих пор не верится, что Юлии Началовой больше нет в живых. И сегодня, в день рождения, родные и поклонники таланта почитают ее память...
Сегодня у певицы был бы день рождения
Сегодня у певицы был бы день рождения / Фото: открытые источники

31 января – день рождения Юлии Началовой. Сегодня она бы отмечала свой 41-й день рождения, но, к сожалению, к этому празднику артистка не дожила: ее жизнь скоропостижно оборвала обстановка сердца на фоне заражения крови. Отдавая дань памяти звезде, вспоминаем личные драмы, которые сыграли свою роль...

Юлия Началова
Юлия Началова / Фото: Instagram

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Первый неудачный брак с Дмитрием Ланским и расставание на почве измены

Многие поклонники знаменитой артистки обвиняют первого мужа Юлии Началовой в том, что пережитая кризисная ситуация с ним стала первой в череде непростых событий, которые спровоцировали проблемы со здоровьем у певицы. Напомним, в студенческие годы Юлия Началова познакомилась с бывшим участником группы "Премьер-министр" – Дмитрием Ланским. Их отношения развивались стремительно. Поэтому артистка, получив предложение руки и сердца, незамедлительно ответила согласием. В тот период артистка начала свои эксперименты с весом, которые муж только поддерживал. Она сидела на диетах, ничего не ела и со временем посадила почки. В то время Началова весила всего 42 кг и страдала от анорексии. Правда, Дмитрий Ланской всегда отрицал, что заставлял возлюбленную худеть.

Проблемы с весом и здоровьем стали усугубляться, когда пара решила расстаться. Стало известно, что Юлия Началова застала мужа в объятиях любовницы. На фоне личной драмы, диеты и слишком низкого веса Юлия Началова узнала, что не сможет иметь детей. Услышав неутешительный диагноз, она рассталась с мужем и начала восстановительный процесс для своего здоровья.

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Юлия Началова и Дмитрий Ланской
Юлия Началова и Дмитрий Ланской / Фото: Globallookpress.com

Новая семья с Евгением Алдониным, рождение дочери и новый крах семьи

Юлия Началова все же смогла стать мамой, но счастье материнства она испытала уже в отношениях с футболистом Евгением Алдониным, который буквально боготворил любимую. Позже у пары появилась дочь Вера. Но и этот союз был обречен. Когда ребенку исполнилось пять лет, супруги развелись. Как оказалось, всему виной было расстояние. Алдонин часто был на сборах, Началова – на студии и на гастролях. Но все же паре удалось расстаться мирно и поддерживать хорошие отношения ради общей дочери.

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Юлия Началова и Евгений Алдонин
Юлия Началова и Евгений Алдонин / Фото: открытые источники

Еще одна любовь, которая принесла боль и разочарования

После развода со вторым мужем Юлия Началова закрутила роман с хоккеистом Александром Фроловым. Пара была вместе 6 лет, но свадьбу они так и не сыграли. В 2016-м году Юлия и Александр расстались, не последнюю роль в этом снова сыграла загруженность пары. Экс-пару также связывали финансовые отношения.

Так, они жили в четырехкомнатной квартире в центре Москвы, которую певице оставил после развода ее второй супруг Евгений Алдонин. Но в какой-то период артистке понадобились деньги на запись нового альбома и заграничный тур. Она попросила их у Фролова, а взамен переписала часть квартиры на него. Эта сумма составила 20 млн рублей. Но уже через 3 года Началова подала в суд, сообщив, что никаких денег от Фролова так и не получила. Мужчина позже утверждал, что все деньги Началовой выплатил, а она просто хочет взыскать с него повторно 20 миллионов рублей. В итоге уже после смерти певицы суд встал на сторону Фролова.

Сегодня Юлии Началовой исполнился бы 41 год
Сегодня Юлии Началовой исполнился бы 41 год / Фото: открытые источники

Пережитые драмы в жизни сильно повлияли на здоровье Началовой. Также сыграли свою роль и комплексы, навязанные ей мужчинами и обществом. Так, после родов звезда решилась на пластику груди, но во время одной из операций что-то пошло не так, после сепсиса начались проблемы с почками. Также на фоне стрессов и постоянного похудения у Юлии Началовой началась подагра, диабет и красная волчанка. В результате организм не справилась и жизнь артистки скоропостижно оборвалась в возрасте 38 лет. У Юлии Началовой осталась дочь Вера, у которой также есть блистательный вокальный талант, родители, друзья и огромная армия поклонников.

Давайте вспомним несколько хитов Юлии Началовой.

"Герой не моего романа"

"Буду рядом"

"Я выбираю"

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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