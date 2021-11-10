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Гордон Рамзи станцевал под пошлый трек казахского рэпера: "Буду е*ать" (видео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 14:20
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Британский шеф-повар удивил подписчиков поучаствовав в TikTok-челлендже. Он приготовил блюдо, повторил трендовые движения и собрал миллионы просмотров
Гордон Рамзи собрал миллионы просмотров поучаствовав в TikTok-тренде
Гордон Рамзи собрал миллионы просмотров поучаствовав в TikTok-тренде

Гордон Рамзи стремительно завоевывает публику не только на телевидении, но и в Сети – он часто принимает участие в блогерских флешмобах, которые быстро набирают просмотры. Недавно шеф опубликовал видео, на котором поспешно заканчивает приготовление аппетитной закуски и начинает танцевать под популярный русскоязычный трек "Я буду е*ать" рэп-исполнителя Moreart из Казахстана. В итоге танец Гордона собрал более 10 миллионов просмотров и выбился в лидеры.

@gordonramsayofficial

Hey @tillyramsay did you say I cant ##dance ?? ##fooddance##tiktokfood

– MOREART

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Челлендж, в котором тиктокеры пробуют какое-то блюдо и резко начинают двигаться под музыку, набрал уже почти два миллиарда видео. Среди знаменитостей, которые записали подобные ролики оказался и популярный рэпер Моргенштерн со своей женой Диларой. Девушка решила втихую снять скандального супруга дома на кухне, но Морген, увлеченно разговаривая по телефону, почти не обратил на это внимание.

@_influesii

– MOREART

Также под "Я буду еб*ть", смакуя бургеры, танцевал даже Дональд Трамп, точнее, блогер переодетый и загримированный как бывший президент США.

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@thejohnnydshow

I @McDonalds

– MOREART

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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