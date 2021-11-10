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Гордон Рамзі станцював під вульгарний трек казахського репера: "Буду е*ать" (відео)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
10 листопада, 14:20
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Британський шеф-кухар здивував підписників узявши участь у TikTok-челенджі. Він приготував страву, повторив трендові рухи та зібрав мільйони переглядів
Гордон Рамзі зібрав мільйони переглядів взявши участь у TikTok-тренді
Гордон Рамзі зібрав мільйони переглядів взявши участь у TikTok-тренді

Гордон Рамзі стрімко завойовує публіку не лише на телебаченні, а й у Мережі – він часто бере участь у блогерських флешмобах, що швидко набирають перегляди. Нещодавно шеф опублікував відео, на якому поспішно закінчує приготування апетитної закуски та починає танцювати під популярний російськомовний трек "Я буду ї*ати" реп-виконавця Moreart із Казахстану. У результаті танець Гордона зібрав понад 10 мільйонів переглядів і вибився у лідери.

@gordonramsayofficial

Hey @tillyramsay did you say I cant ##dance ?? ##fooddance ##tiktokfood

– MOREART

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Челлендж, у якому тіктокери пробують якусь страву та різко починають рухатися під музику, набрав уже майже два мільярди відео. Серед знаменитостей, які записали подібні ролики, опинився і популярний репер Моргенштерн зі своєю дружиною Діларою. Дівчина вирішила непомітно зняти скандального чоловіка вдома на кухні, але Морген, захоплено розмовляючи по телефону, майже не звернув на це увагу.

@_influesii

– MOREART

Також під "Я буду еб*ть", смакуючи бургери, танцював навіть Дональд Трамп, Точніше, блогер переодягнений і загримований як колишній президент США.

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@thejohnnydshow

I @McDonalds

– MOREART

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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