Группа Мумий Тролль отменила концерты из-за войны РФ против Украины: "Музыка сорвалась"

Коллектив останавливает концертную деятельность вслед за другими артистами, которые действительно осознают масштабность трагедии...

Российская группа "Мумий Тролль" отреагировала на войну России против Украины. / Фото: Instagram

Пока Николай Басков ноет о русофобии и любви к родине, другие звезды отменяют гастроли из-за вторжения Путина в Украину. Даже "молчаливая" Ани Лорак сообщила об отмене выступлений после того, как его раскритиковали за позицию.

В Instagram лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко заявил, что коллектив также останавливает концертную деятельность,

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Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась…"

Как добавили музыканты, сейчас главное – достижение мира:

Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…

А вот Земфира не стала отменять концерт на фоне войны, потому что "дико профессиональный человек".

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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