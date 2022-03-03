Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик 🚨 Разрушение Харькова
Поиск на segodnya.ua

Скандалы Егоровой

Что с королевой?

План Бобула

Близнецы Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Группа Мумий Тролль отменила концерты из-за войны РФ против Украины: "Музыка сорвалась"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 марта, 11:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Коллектив останавливает концертную деятельность вслед за другими артистами, которые действительно осознают масштабность трагедии...
Российская группа "Мумий Тролль" отреагировала на войну России против Украины.
Российская группа "Мумий Тролль" отреагировала на войну России против Украины. / Фото: Instagram

Пока Николай Басков ноет о русофобии и любви к родине, другие звезды отменяют гастроли из-за вторжения Путина в Украину. Даже "молчаливая" Ани Лорак сообщила об отмене выступлений после того, как его раскритиковали за позицию.

В Instagram лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко заявил, что коллектив также останавливает концертную деятельность,

Реклама

Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. "Музыка сорвалась…"

Как добавили музыканты, сейчас главное – достижение мира:

Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…

А вот Земфира не стала отменять концерт на фоне войны, потому что "дико профессиональный человек".

Реклама

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram Подпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Тот, кто прошел сквозь огонь. Сапер-матрос взорвал мост вместе с собой, чтобы остановить танки РФ.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Сумские партизаны. Железнодорожники Руслан Аристархов и Артём Киселев без оружия, но с помощью смекалки захватили вражеский БТР и двух российских военных из экипажа. УЗ представит к награждению своих героев.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 самых популярных видео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Наоми Кэмпбелл @naomi | 12,1 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Хайди Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бэнкс @tyrabanks | 6,9 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Синди Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудия Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковский Хореограф, танцор
Читать интервью

Україна 24

Covid’19

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять