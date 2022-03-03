Гурт Мумий Тролль скасував концерти через війну РФ проти України: "Музика зірвалася"

Колектив зупиняє концертну діяльність слідом за іншими артистами, які справді усвідомлюють масштабність трагедії

Російський гурт "Мумий Тролль" відреагував на війну Росії проти України. / Фото: Instagram

Поки Микола Басков ниє про русофобію і любов до батьківщини, інші зірки скасовують гастролі через вторгнення Путіна в Україну. Навіть "мовчазна" Ані Лорак повідомила про скасування виступів після того, як її розкритикували за позицію.

В Instagram лідер гурту "Мумий Тролль" Ілля Лагутенко заявив, що колектив також зупиняє концертну діяльність,

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Ми вирішили зупинити нашу концертну діяльність. Понад два десятки років нашою роботою було писати пісні, які об'єднували слухачів Росії, України та інших країн. "Музика зірвалася..."

Як додали музиканти, зараз головне – досягнення миру:

Мир потрібен негайно… Нам доведеться знову починати з чистого аркуша і через страждання та біль шукати порозуміння та любов. Може, ця музика ще знадобиться...

А от Земфіра не стала скасовувати концерт на тлі війни, бо "дико професійна людина".

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