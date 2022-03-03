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Гурт Мумий Тролль скасував концерти через війну РФ проти України: "Музика зірвалася"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 березня, 11:01
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Колектив зупиняє концертну діяльність слідом за іншими артистами, які справді усвідомлюють масштабність трагедії
Російський гурт "Мумий Тролль" відреагував на війну Росії проти України.
Російський гурт "Мумий Тролль" відреагував на війну Росії проти України. / Фото: Instagram

Поки Микола Басков ниє про русофобію і любов до батьківщини, інші зірки скасовують гастролі через вторгнення Путіна в Україну. Навіть "мовчазна" Ані Лорак повідомила про скасування виступів після того, як її розкритикували за позицію.

В Instagram лідер гурту "Мумий Тролль" Ілля Лагутенко заявив, що колектив також зупиняє концертну діяльність,

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Ми вирішили зупинити нашу концертну діяльність. Понад два десятки років нашою роботою було писати пісні, які об'єднували слухачів Росії, України та інших країн. "Музика зірвалася..."

Як додали музиканти, зараз головне – досягнення миру:

Мир потрібен негайно… Нам доведеться знову починати з чистого аркуша і через страждання та біль шукати порозуміння та любов. Може, ця музика ще знадобиться...

А от Земфіра не стала скасовувати концерт на тлі війни, бо "дико професійна людина".

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
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