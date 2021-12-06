"Идеальные ноги": Лолита удивила поклонников стройной фигурой

Российская певица продемонстрировала роскошные длинные ноги в коротком серебристом платье и на высоких шпильках. Поклонники засыпали ее комплиментами

Лолита Милявская показала стройные ноги / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

58-летняя Лолита, которая недавно призналась в своих панических атаках, показала, что продолжает держать свое тело в тонусе после сильного похудения.

На конкурсе "Песня года" в Москве исполнительница появилась в обтягивающем блестящем мини-платье и на шпильках.

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На своей странице в Instagram Лолита поделилась шутливым видео под их песню "По-другому", которую она исполнила с молодым артистом Коста Лакоста. В ролике певица якобы включила пожарную сигнализацию и решила сбежать.

Фанаты певицы оценили не только ее чувство юмора, но и потрясающую фигуру. Особое внимание они обратили на стройные ноги Лолиты.

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"Ничего себе. Вот это красота. А ноги то, ноги"

"Красотка! А ножки какие великолепные"

"Боже какие идеальные ноги"

"Стройняшка наша!"

"Лолочка, офигенная!!! Какая же ты стройняшка"

"Красотка, стройняшка, шикарно выглядите!"

Скриншот – instagram.com/lolitamilyavskaya

Многие поклонники считают, что на Лолиту повлиял развод с ее пятым супругом Дмитрием Ивановым. Именно после окончания отношений певица взялась за себя и серьезно похудела.

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