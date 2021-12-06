"Ідеальні ноги": Лоліта здивувала шанувальників стрункою фігурою

58-річна Лоліта, яка нещодавно зізналася у своїх панічних атаках , показала, що продовжує тримати своє тіло в тонусі після сильного схуднення.
На конкурсі "Пісня року" у Москві виконавиця з'явилася в обтягуючій блискучій міні-сукні та на шпильках.
На своїй сторінці у Instagram Лоліта поділилася жартівливим відео під їхню пісню "По-іншому", яку вона виконала з молодим артистом Костою Лакостою. У ролику співачка нібито увімкнула пожежну сигналізацію та вирішила втекти.
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Фанати співачки оцінили не тільки її почуття гумору, а й приголомшливу фігуру. Особливу увагу вони звернули на стрункі ноги Лоліти.
- "Нічого собі. Оце краса. А ноги то, ноги"
- "Красуня! А ніжки які чудові"
- "Боже які ідеальні ноги"
- "Стройняшка наша!"
- "Ловочка, офігенна!!! Яка ж ти струнка"
- "Красуня, струнка, шикарно виглядаєте!"
Багато шанувальників вважають, що на Лоліту вплинув р азвод з її п'ятим чоловіком Дмитром Івановим. Саме після закінчення стосунків співачка взялася за себе і серйозно схудла.
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