"Ідеальні ноги": Лоліта здивувала шанувальників стрункою фігурою

Російська співачка продемонструвала розкішні довгі ноги в короткій сріблястій сукні та на високих шпильках. Шанувальники засипали її компліментами

Лоліта показала стрункі ноги / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

58-річна Лоліта, яка нещодавно зізналася у своїх панічних атаках , показала, що продовжує тримати своє тіло в тонусі після сильного схуднення.

На конкурсі "Пісня року" у Москві виконавиця з'явилася в обтягуючій блискучій міні-сукні та на шпильках.

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На своїй сторінці у Instagram Лоліта поділилася жартівливим відео під їхню пісню "По-іншому", яку вона виконала з молодим артистом Костою Лакостою. У ролику співачка нібито увімкнула пожежну сигналізацію та вирішила втекти.

Фанати співачки оцінили не тільки її почуття гумору, а й приголомшливу фігуру. Особливу увагу вони звернули на стрункі ноги Лоліти.

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"Нічого собі. Оце краса. А ноги то, ноги"

"Красуня! А ніжки які чудові"

"Боже які ідеальні ноги"

"Стройняшка наша!"

"Ловочка, офігенна!!! Яка ж ти струнка"

"Красуня, струнка, шикарно виглядаєте!"

Скріншот – instagram.com/lolitamilyavskaya

Багато шанувальників вважають, що на Лоліту вплинув р азвод з її п'ятим чоловіком Дмитром Івановим. Саме після закінчення стосунків співачка взялася за себе і серйозно схудла.

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