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"Ідеальні ноги": Лоліта здивувала шанувальників стрункою фігурою

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
6 грудня, 16:48
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Російська співачка продемонструвала розкішні довгі ноги в короткій сріблястій сукні та на високих шпильках. Шанувальники засипали її компліментами
Лоліта показала стрункі ноги
Лоліта показала стрункі ноги / Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya

58-річна Лоліта, яка нещодавно зізналася у своїх панічних атаках , показала, що продовжує тримати своє тіло в тонусі після сильного схуднення.

На конкурсі "Пісня року" у Москві виконавиця з'явилася в обтягуючій блискучій міні-сукні та на шпильках.

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На своїй сторінці у Instagram Лоліта поділилася жартівливим відео під їхню пісню "По-іншому", яку вона виконала з молодим артистом Костою Лакостою. У ролику співачка нібито увімкнула пожежну сигналізацію та вирішила втекти.

Фанати співачки оцінили не тільки її почуття гумору, а й приголомшливу фігуру. Особливу увагу вони звернули на стрункі ноги Лоліти.

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  • "Нічого собі. Оце краса. А ноги то, ноги"
  • "Красуня! А ніжки які чудові"
  • "Боже які ідеальні ноги"
  • "Стройняшка наша!"
  • "Ловочка, офігенна!!! Яка ж ти струнка"
  • "Красуня, струнка, шикарно виглядаєте!"
Скріншот – instagram.com/lolitamilyavskaya

Багато шанувальників вважають, що на Лоліту вплинув р азвод з її п'ятим чоловіком Дмитром Івановим. Саме після закінчення стосунків співачка взялася за себе і серйозно схудла.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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