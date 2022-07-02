Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Илон Маск познакомил повзрослевших сыновей с Папой Римским (фото)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 июля, 21:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
51-летний новатор встретился с Папой Франциском. Миллиардер пришел вместе со своими четырьмя наследниками
Илон Маск познакомил сыновей с Папой Римским
Илон Маск познакомил сыновей с Папой Римским / Фото: Wikipedia, twitter.com/elonmusk

Илон Маск редко появляется на публике вместе со своими наследниками. А после недавнего скандала со сменой пола старшего сына Ксавьера, бизнесмен избегает разговоров на них .

Молчание в социальных сетях Маск нарушил фотографией, сделанной во время визита к Папе Франциску. Вместе с изобретателем на встрече были его сыновья – Гриффином, и тройняшками Каем, Дамианом и Саксом.

Реклама

Для меня большая честь встретиться вчера с Папой Франциском, – подписал фотографию в Twitter Маск.

Илон Маск с сыновья встретился с Папой Франциском
Илон Маск с сыновья встретился с Папой Франциском / Фото: twitter.com/elonmusk

На редком фото можно заметить, как повзрослели наследники миллиардера. Стоит отметить, что сыновья растут очень похожими на своего знаменитого отца.

Под публикацией фолловеры Маска засыпали ребят тысячами комментариев. Кто-то даже отметил что четверка братьяев похожа на музыкальную группу.

Реклама
  • "Приятно видеть, что ваши дети с вами...это благословение!"
  • "Они похожи на бойз-бэнд!"
  • "Они похожи на The Beatles!"

Однако, как известно, никто из мальчиков пока не планирует посвящать себя музыке. Дети Илона решили пойти по стопам отца – его сыновья изучают разные отрасли науки.

Ранее сайт "Сегодня" рассказал в материале о необычных именах семи детей миллиардера и их увлечениях.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Что с королевой?
Елизавета II пропустила важное событие
Почему все волнуются?
Hot News
Очередной удар по Киеву!
Андрей Бедняков

"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять