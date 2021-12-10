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Как Дженнифер Лопес выглядит без фильтров – честное видео

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 07:59
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Дженнифер Лопес не из тех звезд, кто боится появиться на публике без макияжа. Голливудская звезда иногда радует поклонников честными фото без фильтров
Дженнифер Лопес показала видео, как выглядит без фильтров
Дженнифер Лопес показала видео, как выглядит без фильтров / Фото: instagram.com/jlo

Кто поверит, что Дженнифер Лопес 51? Голливудская красотка вовсе не выглядит на свой возраст и фото папарацци это доказывают. Поклонники уже не один год пытаются разгадать секрет молодости певицы. Сама артистка уверяет, ничего невозможного нет – правильное питание, сон, тренировки и правильная уходовая косметика помогают ей всегда быть в форме.

Чтобы это доказать Дженнифер Лопес показала в Instagram, как выглядит без фильтров. Все внимание подписчиков было приковано к состоянию кожи звезды: ровный оттенок, узкие поры, отсутствие глубоких морщин и изъянов.

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В комментариях подписчики написали, что певица отлично выглядит.

  • "Самая красивая девушка в мире"
  • "Люблю тебя королева"
  • "Красивая, как всегда… Счастливых праздников, Дженнифер, Бену и вашей прекрасной семье"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Напомним, недавно в фан-аккаунте Дженнифер Лопес появилисьархивные снимки певицы с отцом. Смотрите фото, сильно ли изменилась артистка.

Элина Пелешенко
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