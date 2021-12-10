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Як Дженніфер Лопес виглядає без фільтрів – чесне відео

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 07:59
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Дженніфер Лопес не з тих зірок, хто боїться з'явитися на публіці без макіяжу. Голлівудська зірка іноді радує шанувальників чесними фото без фільтрів
Дженніфер Лопес показала відео як виглядає без фільтрів
Дженніфер Лопес показала відео як виглядає без фільтрів / Фото: instagram.com/jlo

Хто повірить, що Дженніфер Лопес 51? Голлівудська красуня зовсім не виглядає на свій вік і фото папараці це доводять. Шанувальники вже не один рік намагаються розгадати секрет молодості співачки. Сама артистка запевняє, нічого неможливого немає – правильне харчування, сон, тренування та правильна доглядова косметика допомагають їй завжди бути у формі.

Щоб це довести, Дженніфер Лопес показала в Instagram як виглядає без фільтрів. Вся увага підписників була прикута до стану шкіри зірки: рівний відтінок, вузькі пори, відсутність глибоких зморшок та вад.

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У коментарях підписники написали, що співачка чудово виглядає.

  • "Найгарніша дівчина у світі"
  • "Люблю тебе королева"
  • "Красива, як завжди… Щасливих свят, Дженніфер, Бену та вашій прекрасній родині"
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Нагадаємо, нещодавно у фан-акаунті Дженніфер Лопес з'явилися архівні знімки співачки з батьком . Дивіться фото, чи сильно змінилася артистка.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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