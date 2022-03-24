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Как любимая группа Путина "Любэ" помогает зомбировать россиян: антиукраинские посты рашиста Расторгуева

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24 марта, 14:54
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Закоренелые путинисты из группы "Любэ" не просто поддержали военное вторжение России в Украину, но и стали активным рупором Кремля в социальных сетях
Лидер группы "Любэ" стал рупором Кремля
Лидер группы "Любэ" стал рупором Кремля / Фото: Instagram

О том, что Николай Расторгуев давний друг Владимира Путина, известно всем. Ни одно мероприятие российского президента не обходится без песен "Любэ". Правда, вскоре музыканты смогут петь только для Путина, ведь их уже не рады видеть во многих странах, а Германия и вовсе отменила концерты коллектива.

Причиной для этого стала не только дружба с диктатором, но и активное распространение российской пропаганды лидером группы Расторгуевым. Личные аккаунты музыкантов в соцсетях буквально насквозь пропитаны ненавистью к украинскому народу.

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Расторгуев регулярно публикует призывы к войне с Украиной и поддерживает геноцид всего населения страны. Также, как и положено рашисту, уверяет россиян, что санкции США идут только на пользу, а Путин всех спасает.

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Чем заканчивается государственный переворот, и мы уже знаем. Свежий пример Украина. Майдан всего лишь хотел сменить президента, а Майданулась вся страна. У нас есть выбор, – такой бред пишет Расторгуев в своем Telegram.

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Для того чтобы дезориентировать своих подписчиков, лидер группы "Любэ" публикует фейковые видео о войне в Украине и бойцах ВСУ.

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За пропагандистские публикации Расторгуева уже заблокировали в Instagram.

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Такими темпами лидер группы "Любэ" следом за рашисткой Юлией Чичериной получит личное приглашение в украинский суд от генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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