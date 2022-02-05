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Как выглядит и чем живет Стефания Маликова, дочь известного артиста Дмитрия Маликова?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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5 февраля, 09:40
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Дочь Дмитрия Маликова ведет активный образ жизни и регулярно рассказывает о происходящем своим поклонникам в соцсетях
Стефания Маликова вызывает повышенный интерес у поклонников
Стефания Маликова вызывает повышенный интерес у поклонников / Фото: instagram.com/steshamalikova

Если посмотреть на мир звезд, у многих может сложиться впечатление, что сейчас время звездных наследников. Дочь Синди Кроуфорд делает показы в столицах моды, дети Галкина и Пугачевой собирают не меньше лайков, чем их родители, дочь Оли Поляковой делает первые шаги в музыке, – и этот список можно продолжать до бесконечности. Да, звездные дети наступают на пятки своим знаменитым родителям. И сегодня мы расскажем об успехах Стефании Маликовой, дочери артиста Дмитрия Маликова.

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Стефании Маликовой сейчас 21 год (13 февраля ей исполнится 22). Она ведет активный образ жизни, занимается творчеством, вдохновляет своих поклонников в соцсетях.

Стеша, как называют ее родители, – с раннего детства купалась в любви и внимании своих знаменитых родителей, которые поощряли все ее проявления. Девушка играет на фортепиано и на гитаре, занимается танцами и рисованием.

Стефания Маликова с родителями
Стефания Маликова с родителями / Фото: instagram.com/steshamalikova

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Недавно она окончила факультет журналистики в МГИМО. Кто знает, может, вскоре девушка будет работать по специальности.

Но все же основная страсть Стефании сейчас – это моделинг и дизайн одежды. Несмотря на довольно невысокий рост (163 см), Стеша регулярно снимается в фотосессиях. Она просто обожает менять образы, поэтому сама их и создает.

Девушка выпускает одежду под брендом DRESS BY STESHA
Девушка выпускает одежду под брендом DRESS BY STESHA / Фото: instagram.com/steshamalikova

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У Стефании Маликовой есть свой бренд одежды – DRESS BY STESHA, поэтому все поклонники ее таланта могут приобрести ее наряды. Фэшн-дизайн всегда интересовал Стешу, поэтому сейчас она уделяет своему бренду очень много внимания. Кстати, дочь нередко подбирает сценические наряды своему отцу, чтобы он не отставал от трендов.

Наряды Маликовой с успехом продаются
Наряды Маликовой с успехом продаются / Фото: instagram.com/steshamalikova

Последние несколько лет девушка активно ведет Инстаграм. За ее жизнью следит 636 тысяч подписчиков. К слову, у ее известного папы фолловеров меньше – 516 тысяч.

В Инстаграм Стефания Маликова регулярно выкладывает свои ежедневные образы, фото из ярких путешествий, семейных событий.

Для своих поклонников она – икона стиля.

Поклонники Стефании равняются на ее стиль
Поклонники Стефании равняются на ее стиль / Фото: instagram.com/steshamalikova

Девушка, кстати, продолжает жить на Рублевке вместе с родителями. Касательно ее личной жизни ходит много слухов. Самые свежие – что она встречается с нападающим НХЛ "Миннесота Уайлд" Кириллом Капризовым. А до этого она была в отношениях с сыном миллиардера Владимира Груздева. Но пара неожиданно распалась.

О готовности выйти замуж, Стефания Маликова в Инстаграм отвечала так:

Стефания Маликова не мечтает просто выйти замуж
Стефания Маликова не мечтает просто выйти замуж / Фото: instagram.com/steshamalikova

Мне кажется, странное желание — хотеть замуж. Нормально хотеть найти своего человека, пройти с ним через какие-то препятствия, начать строить совместные планы на жизнь. Только потом выйти замуж. За конкретного человека, а не просто замуж за первого встречного. Сама по себе идея фикс — выйти замуж — очень нелепая.

Стеша, кстати, души не чает в младшем братике Марке, которому недавно исполнилось 4 годика.

Девушка продолжает строить свою жизнь, а мы – следить за ее успехами.

Также читайте, чем сейчас живет Джованна Антонелли, исполнительница роли "Жади".

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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