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Какие на самом деле отношения у Ольги Бузовой с родной сестрой, перенесшей инсульт?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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7 февраля, 16:20
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Ольга Бузова снова в центре внимания в связи с делами семейными. Какие у нее сейчас отношения с родной сестрой Анной, узнайте в нашем материале
Сейчас у сестер не самые простые отношения
Сейчас у сестер не самые простые отношения / Фото: instagram.com/buzova86, открытые источники

Пока в Сети обсуждают тот факт, как Ольга Бузова относится к Даве, ее мама, Ирина Александровна, высказалась на не менее обсуждаемую тему. Появилась свежая информация касательно отношений Ольги и Анны Бузовой.

Правда об отношениях Ольги Бузовой с сестрой

Напомним, в последние два года регулярно появляются новости о том, что Ольга Бузова не общается с младшей сестрой, которая в 2020-м году перенесла инсульт. И при этом всем ранее они были буквально не разлей вода – тесно общались, поддерживали друг друга и даже совместно вели бизнес. Впервые о конфликте заговорили в 2019 году. Тогда после совместного отдыха в Куршевеле девушки летели в разных концах самолета: Ольга летела бизнес-классом, а сестра – в экономе. После они не общались несколько месяцев, но затем все же помирились.

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Ольга и Анна Бузовы
Ольга и Анна Бузовы / Фото: instagram.com/buzova86

О новом конфликте заговорили после того, как Ольга Бузова заявила в интервью, что купила сестре роскошную квартиру, на что младшая язвительно ответила:

Реально??? Мы хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем.

Позже Анна извинялась за скоропалительный комментарий, но даже на недавнем празднования дня рождения Ольги ее не было.

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Ольга и Анна Бузовы в детстве
Ольга и Анна Бузовы в детстве / Фото: instagram.com/annabuzova

Пролила свет на ситуацию мама девушек в эфире программы на НТВ "Звезды сошлись". По словам Ирины Александровны, никакой серьезной ссоры между ними нет.

У сестер нормальные семейные отношения. Сегодня мы можем делить сумку, а завтра можем спорить, где проводить отпуск. Это нормально. У нас нет вот такого: "Мы идеальная семья". Всякое бывает.

Также женщина отметила, что любит обеих дочерей одинаково и всегда готова прийти на помощь обеим.

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Надо сказать, что обе девушки получают свою порцию критики в связи с ситуацией. Так, Ольгу обвиняют в зависти к сестре, которая смогла найти свою любовь и счастливо живет, занимаясь любимым делом – имеет магазин бижутерии и салон красоты. А вот Анну упрекают в неблагодарности. Якобы все ее успехи – не в последнюю очередь благодаря славе Ольги.

У сестер Бузовых сейчас не самые простые отношения
У сестер Бузовых сейчас не самые простые отношения / Фото: instagram.com/buzova86

Мы продолжаем следить за обновлениями по теме.

Также читайте, как мама защитила Бузову в связи со слухами об алкоголизме.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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