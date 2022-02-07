Мама Бузовой заступилась за дочь после слухов об ее алкоголизме: А кто не пьет в 35 лет?

В последнее время в Сети часто стали обсуждать возможный проблемы Ольги Бузовой с алкоголем. Телеведущая резко реагирует на такие вопросы

Мама Ольги Бузовой прокомментировала слухи об алкоголизме дочери / Фото: instagram.com/buzova86

Ольга Бузова не любит обсуждать видео, на которых запечатлена нетрезвой. Телеведущая чаще всего все опровергает. Теперь же за дочь решила заступиться мама Ирина Александровна. Она тоже опровергла слухи, что ее дочь страдает от алкогольной зависимости.

Покажите мне человека, который не выпивал в 35 лет. Я удивлюсь, – сказала мама Ольги Бузовой в программе "Звезды сошлись".

/ Фото: instagram.com/buzova86

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Как отметила Ирина Александровна, они с Ольгой могут позволить себе бокал вина за ужином.

Ответила мама телеведущей на вопрос, почему Бузова часто оказывается в больнице. По словам Ирины Александровны, виной всему стресс и плотный график.

Ей некогда восстанавливать режим питания и сна. Если ты всё время работаешь ночью, гормональный фон сбивается

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Напомним, недавно Лолита заступилась за Ольгу Бузову после нашумевшего видео телеведущей в отпуске.

Ранее мама Ольги Бузовой прокомментировала, делала ли ее дочь пластические операции.