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Які насправді стосунки у Ольги Бузової з рідною сестрою, яка перенесла інсульт?

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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7 лютого, 16:20
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Ольга Бузова знову в центрі уваги у зв'язку зі сімейними справами. Які у неї зараз стосунки з рідною сестрою Анною, дізнайтесь у нашому матеріалі
Зараз у сестер не найпростіші стосунки
Зараз у сестер не найпростіші стосунки / Фото: instagram.com/buzova86, открытые источники

Поки що в Мережі обговорюють той факт, як Ольга Бузова ставиться до Дави, її мама, Ірина Олександрівна, висловилася на не менш обговорювану тему. З'явилася свіжа інформація щодо відносин Ольги та Анни Бузової.

Нагадаємо, останні два роки регулярно з'являються новини про те, що Ольга Бузова не спілкується з молодшою сестрою, яка у 2020-му році перенесла інсульт. І при цьому всім раніше вони були буквально не розлий вода – тісно дружили, підтримували один одного і навіть спільно вели бізнес. Вперше про конфлікт заговорили у 2019 році. Тоді після спільного відпочинку у Куршевелі дівчата летіли у різних кінцях літака: Ольга летіла бізнес-класом, а сестра – в економі. Після цього вони не спілкувалися кілька місяців, а потім помирилися.

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Ольга та Анна Бузові
Ольга та Анна Бузові / Фото: instagram.com/buzova86

Про новий конфлікт заговорили після того, як Ольга Бузова заявила в інтерв'ю, що купила сестрі розкішну квартиру, на що молодша уїдливо відповіла:

Реально? Ми хочемо ще одну квартиру тоді, коли вони нам даруються, коли ми про них мріємо.

Пізніше Анна вибачалася за поспішний коментар, але навіть на недавньому святкуванні дня народження Ольги її не було.

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Ольга та Анна Бузові в дитинстві
Ольга та Анна Бузові в дитинстві / Фото: instagram.com/annabuzova

Пролила світло на ситуацію мама дівчат в ефірі програми на НТВ "Зірки зійшлися". За словами Ірини Олександрівни, жодної серйозної сварки між ними немає.

У сестер нормальні сімейні стосунки. Сьогодні ми можемо ділити сумку, а завтра можемо сперечатися, де проводити відпустку. Це нормально. У нас немає такого: "Ми ідеальна сім'я". Всяке буває.

Також жінка зауважила, що любить обох дочок однаково і завжди готова прийти на допомогу обом.

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Треба сказати, що обидві дівчата отримують свою порцію критики у зв'язку із ситуацією. Так, Ольгу звинувачують у заздрощах до сестри, яка змогла знайти своє кохання та щасливо живе, займаючись улюбленою справою – має магазин біжутерії та салон краси. А ось Анні дорікають за невдячність. Нібито всі її успіхи – не в останню чергу завдяки славі Ольги.

У сестер Бузових зараз не найпростіші стосунки
У сестер Бузових зараз не найпростіші стосунки / Фото: instagram.com/buzova86

Ми продовжуємо стежити за оновленнями на тему.

Також читайте, як мама захистила Бузову через чутки про алкоголізм.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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