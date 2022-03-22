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Какой позор! Рашистка Лолита перевезла родных из Киева в Москву и спокойно возвращается на сцену

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22 марта, 14:01
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Российская певица с украинскими корнями одна из тех, кто называет войну России против Украины "спецоперацией", выражаясь языком Путина
Лолита будет спокойно выступать в РФ, когда в Украине идет война
Лолита будет спокойно выступать в РФ, когда в Украине идет война / Фото: Instagram

Пока российские оккупанты уже почти месяц цинично бомбят наши города и убивают невинных людей, артистка родом из Мукачево – Лолита Милявская – спокойно продолжает работать в РФ и планировать концерты.

Ранее Лолита сообщала, что помогла маме и дочери уехать из Киева, которое захватчики циничного обстреливают. Однако певица так и не признавалась, куда именно она вывезла свою семью. Впоследствии появилась информация, что артистка перевезла родных... в Москву, сообщает "КП".

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Вскоре 58-летняя Лолита вышла на связь к фанатам в своем Telegram-канале . Певица объявила, что в ближайшее время возвращается в концертную деятельность и сейчас активно составляет свой концертный график. А то, что на ее родине сейчас идет война, которую развязала РФ, Лолите плевать. Вероятно, карьера для нее ценнее жизни детей и мирных людей.

Большое количество концертов было перенесено. Сейчас мы верстаем графики. Я уверена, что все концерты пройдут. Сейчас придется еще раз все утвердить, и тогда мы вывесим афишу, – заявила Милявская.

Кроме того, Лолита радуется, что так похудела, что облегающие наряды теперь буквально висят на ней.

Решила себя снять в старом платье, которое когда-то мне подарила Вивен Вествуд. И был момент, когда оно на мне совсем не сходилось. А сейчас померила, а оно все висит. Ушивать ничего не буду. Пусть висит: самое главное – здоровье, – сказала певица.

Напомним, другая российская певица с украинскими корнями – Елка в момент вторжения России в Украину выбрала тактику молчания.

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