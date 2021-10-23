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Какой запомнят Галину Хатчинс знакомые. Мы пообщались с теми, кто знал украинку, погибшую на съемках

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
23 октября, 14:27
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Ужасная трагедия унесла жизнь Галины Хатчинс – оператора, украинки по происхождению. Ее на съемках фильма случайно застрелили актер Алек Болдуин
Знакомые Галины Хатчинс поделился воспоминаниями о ней
Знакомые Галины Хатчинс поделился воспоминаниями о ней / Фото: Facebook

"Сегодня" пообщались с тем, кто знал Галину. Они рассказали, какой была женщина и какой ее запомнят все ее близкие и родные.

Алексей Федосов, кинопродюсер и режиссер

С Галиной Алексей познакомился на съемках короткометражного фестивального кино.

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Я был вторым режиссером и постоянно ее подгонял. Она всегда улыбалась и делала по-своему. Очень талантливый светлый человек. Мы встречались с ней на светских мероприятиях, например, в Гильдии Кинооператоров. Американские киношники очень любили с ней работать. Ее карьера шла стремительно вверх. Мои соболезнования семье. Сейчас постоянно думаю о её муже и ребёнке. Она ведь прежде всего мама, – рассказал нам Алексей.

Алексей Федосов рассказал, какой была Галина Хатчинс
Алексей Федосов рассказал, какой была Галина Хатчинс / Фото: facebook.com/alexey.fedosov

Мы также поинтересовались у Алексея, как подобный случай могу произойти в США, где обычно строго следят за порядком на съемках.

Как такое могло произойти в Америке, сложно себе представить. Но это явно последствие малобюджетного производства. Дешевый реквизит. Уставшие, не выспавшиеся работники площадки, некомпетентные реквизиторы, халатность. Человек, отвечающий за оружие на площадке, всегда его проверяет прежде чем дать актеру и показательно его всем демонстрирует. Я не знаю, как такое могло произойти. Это шок. Не мыслимо.

Режиссер уверен, что профсоюзы в США воспользуются этой ситуацией, выйдут на протесты и будут требовать лучших условий работы.

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Мелани Crs, социальный работник, художница и знакомая Галины

Мелани познакомилась с Галиной несколько лет назад на одном из мероприятий, они беседовали об искусстве.

Когда мы разговаривали, она казалась скромной, и я даже не знала, насколько она известна на самом деле. Вскоре я поняла, что она работает кинематографистом – для женщины такая должность – это большая редкость, поэтому мне было интересно наблюдать за ней все это время., – делится девушка.

Мелани Crs рассказала, какой была Галина Хатчинс
Мелани Crs рассказала, какой была Галина Хатчинс / Фото: facebook.com/Melaniecrs105

По словам Мелани, они не были подругами, но Галина оставила прекрасное впечатление о себе.

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Я видела, как она защищает права человека – Галина была примером для подражания, – говорит Мелани.

Тарас Петрив, медкаэксперт, журналист, кандидат филилогических наук

Тарас Петрив был дипломным руководителем Галины в то время, когда она училась в КНУ, им. Т.Г. Шевченко – там она получала второе высшее образование.

Тарас Петрив рассказал, какой была Галина Хатчинс
Тарас Петрив рассказал, какой была Галина Хатчинс / Фото: facebook.com/taras.petriv

Она была человеком с широким взглядом на жизнь, мир видела по-особенному, интересовалась различными отраслями. Делала свою дипломную работу о системе общественных медиа США на кафедре международной журналистики, интересовалась этим, – делится Тарас.

По его словам, Галина была "целеустремленной и активной студенткой", которая четко знала, чего хочет.

Такой и запомнили Хатчинс все, кто ее знал. Мы выражаем глубокие соболезнования семьей и всем близким Галины.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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