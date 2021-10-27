Королева Хэллоуина Хайди Клум показала жуткие "порезы" на спине: видео

Немецкая модель Хайди Клум разделась на видео в Instagram, чтобы мельком показать подписчикам свой долгожданный костюм на Хеллоуин в преддверии торжеств этого года

Хайди Клум показала новый образ на Хеллоуин / Фото: Инстаграм

Хайди Клум хорошо известна своим поклонникам громкими вечеринками на Хэллоуин и впечатляющими костюмами, которые она демонстрирует на протяжении многих лет. Из-за пандемии коронавируса в прошлом году Хайди отказалась от организации любого торжества, но в этом раз она все-таки порадует публику устрашающим образом.

На своей странице звезда поделилась несколькими закулисными кадрами того, что планирует на грядущий праздник. В ролике-бумеранге обнаженная до пояса модель продемонстрировала элементы образа: макияж со специальными эффектами и ужасающий боди-арт, который покрывал всю ее спину – большая нарисованная на коже рана.

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Никогда не оглядывайся назад, прошлое – пустыня ужасов, – подписала Клум публикацию.

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Модель, у которой на талии было всего лишь полотенце, прикрывала грудь руками, затем скрутила и подняла длинные светлые локоны, чтобы полностью продемонстрировать грим.

Ранее Хайди уже публиковала видео со своим образом и показала процесс создания "раны". На других кадрах она в костюме и без большого пальца на руке рубит овощи на кухне и бросает недостающую конечность в салатницу.

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