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Королева объяснила, почему ее мама не одобряла брак с Тарзаном и при чем здесь Николаев

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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16 февраля, 13:35
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Наташа Королева развелась с Игорем Николаевым в 2002 году. Певица уже много лет счастлива в браке со стриптизером Тарзаном
Наташа Королева рассказала об отношениях мамы с Тарзаном
Наташа Королева рассказала об отношениях мамы с Тарзаном / Фото: Instagram, скриншот

Наташа Королева признается, это сейчас у ее мамы хорошие отношения с зятем, а изначально не все было так гладко. Людмила Порывай была не в восторге от того, что ее дочь после отношений с Игорем Николаевым закрутила роман со стриптизером Сергеем Глушко более известным как Тарзан.

Она считала, что была понижена в "должности" или в "статусе" – от тещи знаменитого композитора до тещи стриптизера. Это для нее было сложно, – сказала певица в эфире программы "Ты не поверишь"

Наташа Королева с семьей
Наташа Королева с семьей / Фото: Instagram

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Спустя время Людмиле Порывай удалось найти общий язык с зятем. Тарзан даже написал портрет тещи. В одном из интервью мама Королевой признается, сейчас она гордится Сергеем. А вот о бывшем зяте Игоре Николаева мама певицы редко вспоминает.

Напомним, Игорь Николаев и Наташа Королева были женаты с 1992 по 2001 год — отношения начались, когда певице было 18 лет. Для Королевой композитор написал такие хиты "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Королева и Игорь Николаев
Наташа Королева и Игорь Николаев / Фото: Instagram

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Стоит отметить, что Игорь Николаев и Наташа Королева никогда не называли причину развода. Появлялась информация об изменах композитора, но он эти слухи не комментирует. Недавно в СМИ стали обсуждать, что брак артистов разрушила российская певица.

В 2003 году Наташа Королева вышла замуж за Сергея Глушко. Пара воспитывает сына Архипа, который сейчас покоряет шоу-бизнес и иногда поет песни Игоря Николаева.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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