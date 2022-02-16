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Королева пояснила, чому її мама не схвалювала шлюб з Тарзаном і до чого тут Ніколаєв

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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16 лютого, 13:35
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Наташа Корольова розлучилася з Ігорем Ніколаєвим у 2002 році. Співачка вже багато років щаслива у шлюбі зі стриптизером Тарзаном
Наташа Корольова розповіла про стосунки мами з Тарзаном
Наташа Корольова розповіла про стосунки мами з Тарзаном / Фото: Instagram, скриншот

Наташа Корольова зізнається, це зараз у її мами гарні стосунки із зятем, а спочатку не все було так гладко. Людмила Поривай була не в захваті від того, що її дочка після стосунків із Ігорем Ніколаєвим закрутила роман із стриптизером Сергієм Глушком більш відомим як Тарзан.

Вона вважала, що була знижена в "посаді" або "статусі" – від тещі знаменитого композитора до тещі стриптизера. Це для неї було складно, – сказала співачка в ефірі програми "Ти не повіриш"

Наталя Корольова з сім'єю
Наталя Корольова з сім'єю / Фото: Instagram

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Згодом Людмилі Поривай вдалося порозумітися з зятем. Тарзан навіть писав портрет тещі. В одному з інтерв'ю мама Корольової зізнається, зараз вона пишається Сергієм. А ось про колишнього зятя Ігоря Ніколаєва мама співачки рідко згадує.

Нагадаємо, Ігор Ніколаєв і Наташа Корольова були одружені з 1992 по 2001 рік – стосунки почалися, коли співачці було 18 років. Для Корольової композитор написав такі хіти "Дельфин и русалка", "Желтый чемоданчик", "Синие лебеди", "Желтые тюльпаны".

Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв
Наташа Корольова та Ігор Ніколаєв / Фото: Instagram

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Варто зазначити, що Ігор Ніколаєв та Наташа Корольова ніколи не називали причину розлучення. З'являлася інформація про зради композитора, але ці чутки не коментує. Нещодавно у ЗМІ почали обговорювати, що шлюб артистів зруйнувала російська співачка

У 2003 році Наталя Корольова вийшла заміж за Сергія Глушка. Пара виховує сина Архіпа, який зараз підкорює шоу-бізнес та іноді співає пісні Ігоря Ніколаєва.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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