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Крейзи Фрог вернулся, но без своей главной "фишки": Время помотало

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
10 декабря, 12:36
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Стоит услышать первые пару нот и вы снова в "нулевых". Легендарный лягушонок на воображаемом мотоцикле спустя 11 лет решил вернуться с новым хитом
/ Фото: instagram.com/thecrazyfrogofficial

Возращение, которого ждали так долго, наконец-то случилось. Песни Crazy Frog в 2000-х были, пожалуй, самыми хитовыми, ведь у каждого в телефоне имелся рингтон от лягушонка.

Новый клип на песню "Tricky" появился на официальном канале персонажа в YouTube.

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И хотя трек имеет новое звучание, для его создания использовали уже существующие песни – "M to the B" исполнительницы Millie B и хит "It’s tricky" группы RUN DMC.

Фанаты с радостью окунулись в атмосферу детства. Флэшбеков в беззаботное время юности у комментаторов случилось много.

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  • "Спасибо за возвращение во времена начальной школы"
  • Помню в детстве слушал часто Крейзи Фрога"
  • "Легенда наконец вернулась!"
Скриншот

Вот только некоторых поклонников все же смутил один нюанс – где главная "фишка" Фрога?

  • "А почему его лишили одной вещички? Нормально его время помотало!"
  • "Сейчас это гендерно-нейтральная лягушка"
  • "Стерлось, пока ехал на байке!"
  • "Природа настолько очистилась, что Crazy Frog вернулся. Жалко только без своего инструмента"
Скриншот

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