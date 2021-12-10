Крейзи Фрог вернулся, но без своей главной "фишки": Время помотало

Возращение, которого ждали так долго, наконец-то случилось. Песни Crazy Frog в 2000-х были, пожалуй, самыми хитовыми, ведь у каждого в телефоне имелся рингтон от лягушонка.
Новый клип на песню "Tricky" появился на официальном канале персонажа в YouTube.
Далее по теме
И хотя трек имеет новое звучание, для его создания использовали уже существующие песни – "M to the B" исполнительницы Millie B и хит "It’s tricky" группы RUN DMC.
Фанаты с радостью окунулись в атмосферу детства. Флэшбеков в беззаботное время юности у комментаторов случилось много.
- "Спасибо за возвращение во времена начальной школы"
- Помню в детстве слушал часто Крейзи Фрога"
- "Легенда наконец вернулась!"
Вот только некоторых поклонников все же смутил один нюанс – где главная "фишка" Фрога?
- "А почему его лишили одной вещички? Нормально его время помотало!"
- "Сейчас это гендерно-нейтральная лягушка"
- "Стерлось, пока ехал на байке!"
- "Природа настолько очистилась, что Crazy Frog вернулся. Жалко только без своего инструмента"
Больше новостей о звездах: