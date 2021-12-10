Крейзі Фрог повернувся, але без своєї головної "фішки": Час помотав

Повернення, якого чекали так довго, нарешті сталося. Пісні Crazy Frog у 2000-х були, мабуть, найхитовішими, адже кожен телефон мав рингтон від жабка.
Новий кліп на пісню "Tricky" з'явився на офіційному каналі персонажа у YouTube.
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І хоча трек має нове звучання, для його створення використали вже існуючі пісні – "M to the B" виконавиці Millie B та хіт "It's tricky" гурту RUN DMC.
Фанати з радістю поринули у атмосферу дитинства. Флешбеков у безтурботний час юності у коментаторів трапилося багато.
- "Спасибі за повернення за часів початкової школи"
- "Пам'ятаю в дитинстві часто слухав Крейзі Фрога"
- "Легенда нарешті повернулася!"
Ось тільки деяких шанувальників все ж таки збентежив один нюанс – де головна "фішка" Фрога?
- "А чому його позбавили однієї дрібнички? Нормально його час помотало!"
- "Зараз це гендерно-нейтральна жаба"
- "Стерлося, поки їхав на байку!"
- "Природа настільки очистилася, що Crazy Frog повернувся. Жаль лише без свого інструменту"
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