Крейзі Фрог повернувся, але без своєї головної "фішки": Час помотав

Варто почути перші пару нот і ви знову в "нульових". Легендарне жабеня на уявному мотоциклі через 11 років вирішило повернутися з новим хітом

/ Фото: instagram.com/thecrazyfrogofficial

Повернення, якого чекали так довго, нарешті сталося. Пісні Crazy Frog у 2000-х були, мабуть, найхитовішими, адже кожен телефон мав рингтон від жабка.

Новий кліп на пісню "Tricky" з'явився на офіційному каналі персонажа у YouTube.

І хоча трек має нове звучання, для його створення використали вже існуючі пісні – "M to the B" виконавиці Millie B та хіт "It's tricky" гурту RUN DMC.

Фанати з радістю поринули у атмосферу дитинства. Флешбеков у безтурботний час юності у коментаторів трапилося багато.

"Спасибі за повернення за часів початкової школи"

"Пам'ятаю в дитинстві часто слухав Крейзі Фрога"

"Легенда нарешті повернулася!"

Скрiншот

Ось тільки деяких шанувальників все ж таки збентежив один нюанс – де головна "фішка" Фрога?

"А чому його позбавили однієї дрібнички? Нормально його час помотало!"

"Зараз це гендерно-нейтральна жаба"

"Стерлося, поки їхав на байку!"

"Природа настільки очистилася, що Crazy Frog повернувся. Жаль лише без свого інструменту"

Скріншот

