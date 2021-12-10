Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Зеленський 💡 Заборона пакетів 💸 Тисяча Зеленського 🎄 Новий рік 2022

Трек The Hardkiss

Наряд Трінчер

Курйоз із Сарою

Фотошоп Чехової

Шоу "Маска". Сезон 2

Схудлі зірки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Крейзі Фрог повернувся, але без своєї головної "фішки": Час помотав

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
10 грудня, 12:36
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Варто почути перші пару нот і ви знову в "нульових". Легендарне жабеня на уявному мотоциклі через 11 років вирішило повернутися з новим хітом
/ Фото: instagram.com/thecrazyfrogofficial

Повернення, якого чекали так довго, нарешті сталося. Пісні Crazy Frog у 2000-х були, мабуть, найхитовішими, адже кожен телефон мав рингтон від жабка.

Новий кліп на пісню "Tricky" з'явився на офіційному каналі персонажа у YouTube.

Реклама

І хоча трек має нове звучання, для його створення використали вже існуючі пісні – "M to the B" виконавиці Millie B та хіт "It's tricky" гурту RUN DMC.

Фанати з радістю поринули у атмосферу дитинства. Флешбеков у безтурботний час юності у коментаторів трапилося багато.

Реклама
  • "Спасибі за повернення за часів початкової школи"
  • "Пам'ятаю в дитинстві часто слухав Крейзі Фрога"
  • "Легенда нарешті повернулася!"
Скрiншот

Ось тільки деяких шанувальників все ж таки збентежив один нюанс – де головна "фішка" Фрога?

  • "А чому його позбавили однієї дрібнички? Нормально його час помотало!"
  • "Зараз це гендерно-нейтральна жаба"
  • "Стерлося, поки їхав на байку!"
  • "Природа настільки очистилася, що Crazy Frog повернувся. Жаль лише без свого інструменту"
Скріншот

Більше новин про зірок:

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
⭐ Зіркові архіви ⭐
Впізнаєте Хайді Клум?
Must visit
Главные концерты декабря
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти