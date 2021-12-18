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Кріс Нот втрачає роботу через секс-скандал. Рекламу тренажерів з актором уже видалили

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 19:31
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Зірку серіалу "Секс і місто" одразу кілька жінок звинуватили у насильстві. Актор все заперечує
Від співпраці з Крісом Нотом відмовляються через секс-скандал
Від співпраці з Крісом Нотом відмовляються через секс-скандал / Фото: instagram.com/chrisnothofficial/

Вчора ми писали, що модель та акторка Беверлі Джонсон, яка зустрічалася з Крісом Нотом, ще в 90-х заявила про його агресію та погрози. Статтю, в якій наводяться слова Джонсон, недавно знайшли в Мережі.

Тепер стало відомо, що агентство A3 Artists, яке представляло Нота, відмовилося від роботи з ним. Крім того, бренд велотренажерів Peloton видалив нещодавно випущений рекламний ролик за участю зірки "Секс і місто" зі своїх профілів у соцмережах.

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Ось та сама реклама, яку користувачі Мережі встигли опублікувати у Youtube:

Голлівудський актор усе ще мовчить і не коментує нових звинувачень. Він лише раніше заявив, що все сказане жінками – наклеп і що він не має нічого спільного із сексуальними домаганнями.

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Його колега та екранне кохання у "Секс і місто" – Сара Джессіка Паркер поки не висловилася про заяви можливих жертв Нота.

А ось російський ведучий Дмитро Шепелєв впевнений – жінки, які стверджують, що Кріс Нот їх зґвалтував – лише хайпуються.

Ще одна огидна маніпуляція, безмозка ітерація MeToo. Очевидно, що заяву підготували до виходу сіквелу, дочекалися, доки вщухне хвиля у зв'язку зі смертю персонажа і лише потім викотили звинувачення. Важко повірити, що це реальна скарга, а не бажання просто зірвати грошей, – написав ведучий в Instastories.

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Скріншот: instagram.com/stories/dmitryshepelev

Що за скандал із "Містером Бігом"?

Цього тижня стало відомо, що до журналістів Hollywood Reporter з невеликим інтервалом у часі звернулися одразу дві жінки, які заявили про сексуальні домагання з боку Кріса Нота.

Пізніше в Мережі дізналися про ще один випадок, що стався в середині 1990-х, з моделлю Беверлі Джонсон. Вона кілька років тому розповідала, що Нот не лише переслідував її, а й погрожував убити її собаку.

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Інна Петрова
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